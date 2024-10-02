Экспорт российских алмазов в Индию рухнул более чем на 20% 2.10.2024, 18:07

Из-за западного эмбарго.

Усилия западных стран по подрыву доходов России начали сказываться на экспорте ее алмазов. Санкции против российской нефти позволили Индии стать одним из главных ее покупателей, а вот обойти алмазное эмбарго крупнейший в мире центр их обработки не может.

Подготовленный странами «Большой семерки» запрет на прямой импорт алмазов из России начал действовать с января, затем в течение года постепенно вводилось эмбарго на их оборот. В частности, с 1 марта стали действовать ограничения на закупки у третьих стран. В их число как раз попадает Индия, через которую проходит более 90% добываемых в мире алмазов; туда же направлялась и значительная часть экспорта «Алросы».

Первые результаты ограничений стали видны в статистике Индии за II квартал этого года, пишет The Wall Street Journal: импорт необработанных алмазов из России упал более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Ранее многие камни при поставках в другие страны описывались как индийские, потому что они подвергаются «существенной переработке» в виде полировки или огранки в Индии. Но подготовленные «семеркой» ограничительные меры призваны добиваться идентификации алмазов. Предполагается, что полностью система отслеживания необработанных алмазов должна заработать с 1 сентября, поэтому можно ожидать дальнейшего падения российских поставок в Индию. Как говорили дипломаты из стран «семерки», готовя эмбарго, маркироваться будет «от 80% до 90% алмазов в мире», что позволит как оптовым, так и розничным торговцам моментально отделять легальные алмазы от нелегальных.

В 2022 г. экспорт алмазов принес России более $4 млрд.

США ввели санкции против российских алмазов и «Алросы», доля которой на мировом рынке необработанных алмазов занимает около 30%, вскоре после вторжения России в Украину, а Евросоюз – с 2024 года. Основные клиенты в США начали отказываться от алмазов российского происхождения уже через несколько месяцев после начала войны, рассказал WSJ Хитеш Пател, исполнительный директор Dharmanandan Diamonds, одного из крупнейших индийских экспортеров. Продажи его компании в США сократились вдвое за последние три года (свою роль сыграла не только ситуация с российскими камнями, но и снижение спроса на американском рынке после его скачка во время пандемии ковида).

Индийские компании опасаются работать с Россией, опасаясь негативной реакции со стороны правительств, которые ввели санкции против нее, рассказали WSJ представители бизнеса в Сурате, одном из крупнейших центров страны по обработке алмазов.

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