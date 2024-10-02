ВСУ уничтожили пять БМП, два МТЛБ и два танка оккупантов на Купянском направлении
- 2.10.2024, 19:49
Видеофакт.
Батальон ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ, 1-й бригады оперативного назначения НГУ «Буревій», 205-го батальона ТрО, 43-й отдельной механизированной бригады отражают накаты врага на Купянском направлении.
За прошлый месяц только в этом районе произошло 4 крупных механизированных штурма. Пехотные происходят ежедневно практически безостановочно. В результате было уничтожено десяток единиц бронированной техники: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка, мототранспорт. Также была поражена одна БМП оккупантов.
Фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.