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ВСУ уничтожили пять БМП, два МТЛБ и два танка оккупантов на Купянском направлении

  • 2.10.2024, 19:49
ВСУ уничтожили пять БМП, два МТЛБ и два танка оккупантов на Купянском направлении

Видеофакт.

Батальон ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ, 1-й бригады оперативного назначения НГУ «Буревій», 205-го батальона ТрО, 43-й отдельной механизированной бригады отражают накаты врага на Купянском направлении.

За прошлый месяц только в этом районе произошло 4 крупных механизированных штурма. Пехотные происходят ежедневно практически безостановочно. В результате было уничтожено десяток единиц бронированной техники: 5 БМП, 2 МТЛБ, 2 танка, мототранспорт. Также была поражена одна БМП оккупантов.

Фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

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