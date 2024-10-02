Spiegel: Удар Ирана по Израилю, вероятно, стал крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории
- 2.10.2024, 20:56
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Тегеран использовал порядка 200 ракет.
Массированная ракетная атака Ирана против Израиля с использованием до 200 ракет, вероятно, станет крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории. В некоторых местах Ирану удалось преодолеть многослойную противоракетную оборону Израиля.
Об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel.
Издание отмечает, что во время массированной атаки по меньшей мере десяток ракет попали в базу ВВС Неватим возле города Беэр-Шева, где дислоцируется флот F-35. Однако пока неизвестно, были ли уничтожены или повреждены одни из самых современных самолетов-невидимок.
В других местах Ирану также удалось преодолеть многослойную противоракетную оборону Израиля, утверждает издание.
«Вероятно, они вынесли урок из апрельских атак и на этот раз полагались на баллистические ракеты», — говорит военный эксперт Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований.
Эти ракеты летают значительно быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники-камикадзе, и поэтому требуют меньшего времени для реакции израильтян.
По словам Гинца, атака с использованием до 200 ракет, вероятно, «станет крупнейшей атакой баллистическими ракетами в истории».
По данным Ирана, впервые была использована также Fatteh-1, которую Тегеран описывает как гиперзвуковую ракету.
«Fatteh-1 не является гиперзвуковой ракетой в классическом понимании, но она имеет некоторые характеристики, которые делают ее более живучей», — отмечает издание.
По словам Гинца, двигательные части оружия, которые упали в Израиле, свидетельствуют о том, что Иран также использовал другие новые ракеты. Среди них Kheibar Shekan, который он имеет радиус действия 1450 километров.
Подобно Fatteh-1, он имеет маневренный корпус для возвращения в атмосферу, которым можно управлять при возвращении в атмосферу Земли и предназначен для того, чтобы перехитрить средства противовоздушной обороны. Благодаря высокой скорости обе ракеты могут достичь Израиля из Ирана всего за несколько минут.
«Массированная атака, похоже, одолела противоракетную оборону. В целом Иран имеет не менее 3 000 баллистических ракет. Поэтому Израиль должен быть готов к тому, чтобы больше не быть неуязвимым к таким атакам, особенно если Хезболла и хуситы придут с собственными арсеналами», — утверждает издение.