Больше креативности, господа! Юрий Щербачев

2.10.2024, 21:24

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Юрий Щербачев

Бывший офицер ВВС бывшего СССР – о планах Путина и действиях Запада.

25 сентября Путин объявил о планах внести изменения в ядерную доктрину России. А незадолго перед этим, 1-го сентября Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Финляндия отказывается от размещения ядерного оружия НАТО на своей территории. Он отметил, что безопасность Финляндии основана на членстве в НАТО, обладающем, в том числе, и силой ядерного сдерживания.

В связи с этим я выражаю приютившим меня финнам свою глубокую обеспокоенность за их и, заодно, за свою собственную безопасность.

Финляндии не впервой отбиваться от своего восточного соседа. Но это сопровождалось большими потерями и, жертвами территории. Неужели сейчас Финляндия хочет первой, на себе проверить действие статьи 5 Североатлантического договора о НАТО? А такая возможность может скоро представиться. Например, если Россия получит передышку в Украине. А это, возможно, зависит от того, кто станет следующим американским президентом. Как видим, безопасность Финляндии, как впрочем и других граничащих с Россией стран, зависит от многих факторов.

Я не сомневаюсь, что власти Финляндии делают всё необходимое для безопасности своей страны. Просто меня не покидает субъективное чувство того, что я, в силу своего происхождения, лучше финнов знаю, какая опасность может исходить от моих соотечественников.

Итак, что же ещё сможет помочь Финляндии в случае агрессии со стороны России, если мер, предусмотренных ст. 5 договора о НАТО, окажется недостаточно или, они будут приняты несвоевременно?

Десятилетиями, во времена холодной войны мир держался на страхе взаимного уничтожения или нанесения сторонами друг другу взаимонеприемлемого ущерба. Может ли на этом принципе строится безопасность Финляндии? Может ли он предотвратить провокации и агрессию со стороны России? Проще говоря, может ли Финляндия, в случае конфликта, не дожидаясь вмешательства НАТО, сама нанести России неприемлемый для неё ущерб?

Отвечаю, да, может.

Дело в том, что «неприемлемый ущерб» – величина для России переменная. Зависящая от момента и, прежде всего, от её ближайших геополитических целей. Когда Путин окончательно сойдёт с ума, планка «неприемлемого ущерба» для России может взлететь неимоверно высоко. Так высоко, что боюсь, к несчастью, и угрозы применения всей мощи НАТО может не хватить, чтобы остановить Герострата. Но не будем рассматривать здесь этот вариант развития событий.

Другое дело та ситуация, которая существует сейчас. Россия разрывается между необходимостью наращивать производство обычных видов вооружения, применяемых для ведения войны в Украине и, желанием усилить арсенал стратегических наступательных ядерных вооружений. Последний нужен ей для политики международного шантажа. Поэтому вероятность потерять даже незначительную часть стратегического арсенала может оттолкнуть её от действий, не вызываемых насущной необходимостью.

В 150-200 километрах от границы с Финляндией, на Кольском полуострове, находятся базы стратегических ядерных подводных лодок Северной флота. Примерно на таком же расстоянии находятся оборонные предприятия и верфи Санкт-Петербурга. Даже десяток высокоточных ракет малой дальности (300-500 км) с тактическими ядерными боеголовками может нанести серьезный ущерб этим средствам нападения и военной инфраструктуре. Если же эти ракеты будут иметь чуть большую дальность (до 1000 км), в зоне их поражения окажется единственное предприятие по производству и ремонту ядерных подводных лодок в моем родном Северодвинске. Также в эту зону попадают шахтные пусковые установки стратегических ядерных ракет в районе космодрома Плесецк, расположенные в Архангельской области.

Выскажу предположение, что наличие таких ракет у Финляндии создаст для России ситуацию, когда рассматривая возможные последствия своей агрессии против неё, она вынуждена будет оценить их как получение «неприемлемого ущерба». А как иначе назвать ситуацию, когда в первые же часы после начала агрессии против отдельного государства, значительной части наступательного стратегического ядерного потенциала, расположенного на северо-западе России, может быть нанесен серьезный ущерб? И это на стадии подготовки к мировой ядерной войне!

Конечно, такую же ситуацию можно создать и с помощью высокоточных ракет с неядерной боеголовкой. Правда их потребуется намного больше. В качестве объекта для провокаций и агрессии Россия может выбрать и другие граничащие с ней страны. Но я пока живу в Финляндии.

Кроме самих ракет с ядерными зарядами, в отношениях с русскими гопниками важна ещё и политическая воля. Встретив вас в темной подворотне, русский гопник не будет думать о том, что у вас в кармане может быть нож, если вы сами не дадите ему это понять. Раз он к вам привязался, значит полагает, что вы не сможете ему достойно ответить. Но прежде, чем сделать что-либо, он проверяет вашу реакцию. И если у вас нет ножа, но вы ведете себя смело, непредсказуемо, нагло, вызывающе, то он, скорее всего, отстанет от вас. Напротив, если нож у вас есть, и вы его достанете, но по вашему поведению он определит, что вы нерешительны, боитесь его и не знаете, что с этим ножом делать, ждите неприятностей.

Я понимаю, что западная политическая система не способствует формированию политиков, которые хорошо разбираются в психологии гопников. Тут уж поверьте мне. Как Путин родом из питерской подворотни, я родом из выборгской и возраст у нас почти одинаковый. Но больше креативности, господа! Предъявлять требования к России о возврате аннексированных у Финляндии территорий немножко рано, но начинать дискуссию об этом, пожалуй, уже пора.

Бывший офицер ВВС бывшего СССР.

Юрий Щербачев, kasparov.ru

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