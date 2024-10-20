Зеленский об обменах пленными: Не бывает ничего, что происходит просто так
- 20.10.2024, 6:06
Позиции Украины усиливаются.
В Украину вчера, 19 октября, вернулось более 90 защитников из российского плена. Это указывает на то, что позиции Украины усиливаются.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
- Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает, - подчеркнул президент.