Зеленский об обменах пленными: Не бывает ничего, что происходит просто так 20.10.2024, 6:06

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Позиции Украины усиливаются.

В Украину вчера, 19 октября, вернулось более 90 защитников из российского плена. Это указывает на то, что позиции Украины усиливаются.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

- Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает, - подчеркнул президент.

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