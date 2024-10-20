БПЛА поразили важный завод в Нижегородской области РФ
- 20.10.2024, 8:34
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Предприятие производит взрывчатые вещества.
В городе Дзержинск Нижегородской области (РФ) этой ночью раздались взрывы в результате атаки с применением беспилотников, а также работы ПВО. Под удар попал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», входящий в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.
Об этом сообщает российское издание Astra.
Отмечается, что взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра - города Нижний Новгород, раздались около половины пятого утра по местному времени.
Между тем, сообщается, что стрельба в Дзержинске происходит и сейчас, на момент публикации материала. Эти звуки связывают с противовоздушной обороной - якобы российские военные пытаются сбить беспилотники в небе.
По словам жителей Дзержинска, целью воздушной атаки стал «Завод имени Я. М. Свердлова», в отношении которого были введены санкции как со стороны Украины, так и ряда стран Запада.
Российские СМИ и Telegram-каналы пишут, что над городом появился дым во время этой атаки дронов.
Что известно о заводе
Отметим, что данное предприятие называют одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной промышленности, сейсмических и геофизических работ.
Кроме того, этот завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе УАБ (КАБ), боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО и т.д.
Добавим, что «Завод имени Я. М. Свердлова» является градообразующим предприятием в Дзержинске, и входит в военно-промышленный комплекс РФ.