закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На центральном рынке Гомеля продают мухоморы

13
  • 20.10.2024, 10:51
  • 1,940
На центральном рынке Гомеля продают мухоморы
Фото: Shutterstock

Их предлагают покупать в качестве лекарства.

На центральном рынке Гомеля в продаже появились мухоморы. Они попали на видео в TikTok, который выложила пользовательница под ником v.e.s.na.

Цена одного пакета мухоморов составляет три белорусских рубля. Их предлагают покупать не для еды, а в качестве лекарства.

В реальности это очень опасно. Например, в Гродно с начала 2024 года зафиксировано несколько случаев отравления мухоморами. Все дело в микродозинге — употреблении сушеных грибов в сверхмалой дозировке в попытке улучшить здоровье, пишет «Зеркало».

«Несколько случаев уже в этом году было, когда люди травятся не то что собранными грибами, а именно сушеными грибами, в частности, мухоморами. Очень популярное сейчас название — микродозинг. Заказывают с различных интернет-ресурсов, покупают эти грибы и потихонечку, маленькими, как они рассказывают, дозировочками употребляют, и этого достаточно для того, чтобы попасть к нам на реанимационную койку и пробыть тут день, два, а то и больше», — рассказывал рассказал завотделением токсикологии городской больницы скорой помощи (БСМП) Антон Бах.

В основном в гродненскую БСМП поступают пациенты с легкой или средней степенью отправления, рассказывают врачи, но есть и случаи с тяжелыми последствиями, когда речь идет о жизни пациента. Процесс выздоровления в таких ситуациях может длиться месяцами.

Медики напоминают: в корзину стоит класть лишь те грибы, в безвредности которых вы уверены на 100%, иначе ситуацию не спасет даже термическая обработка. А при возникновении таких симптомов, как тошнота, диарея, боли в животе или головокружение незамедлительно стоит вызвать скорую помощь, выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить активированный уголь из расчета одна таблетка на килограмм массы тела.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь