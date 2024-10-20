На центральном рынке Гомеля продают мухоморы 13 20.10.2024, 10:51

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Фото: Shutterstock

Их предлагают покупать в качестве лекарства.

На центральном рынке Гомеля в продаже появились мухоморы. Они попали на видео в TikTok, который выложила пользовательница под ником v.e.s.na.

Цена одного пакета мухоморов составляет три белорусских рубля. Их предлагают покупать не для еды, а в качестве лекарства.

В реальности это очень опасно. Например, в Гродно с начала 2024 года зафиксировано несколько случаев отравления мухоморами. Все дело в микродозинге — употреблении сушеных грибов в сверхмалой дозировке в попытке улучшить здоровье, пишет «Зеркало».

«Несколько случаев уже в этом году было, когда люди травятся не то что собранными грибами, а именно сушеными грибами, в частности, мухоморами. Очень популярное сейчас название — микродозинг. Заказывают с различных интернет-ресурсов, покупают эти грибы и потихонечку, маленькими, как они рассказывают, дозировочками употребляют, и этого достаточно для того, чтобы попасть к нам на реанимационную койку и пробыть тут день, два, а то и больше», — рассказывал рассказал завотделением токсикологии городской больницы скорой помощи (БСМП) Антон Бах.

В основном в гродненскую БСМП поступают пациенты с легкой или средней степенью отправления, рассказывают врачи, но есть и случаи с тяжелыми последствиями, когда речь идет о жизни пациента. Процесс выздоровления в таких ситуациях может длиться месяцами.

Медики напоминают: в корзину стоит класть лишь те грибы, в безвредности которых вы уверены на 100%, иначе ситуацию не спасет даже термическая обработка. А при возникновении таких симптомов, как тошнота, диарея, боли в животе или головокружение незамедлительно стоит вызвать скорую помощь, выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить активированный уголь из расчета одна таблетка на килограмм массы тела.

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