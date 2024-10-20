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Армия Израиля вступила в ближние бои с «Хезболлой» в Ливане

  • 20.10.2024, 11:21
  • 1,968
Армия Израиля вступила в ближние бои с «Хезболлой» в Ливане

Террористам нанесли серьезный урон.

Израильские военные в ходе наземной операции на юге Ливана вступили с боевиками организации «Хезболла» в ближние бои, и нанесли противнику значительные потери в живой силе. Также удалось ликвидировать пусковые установки и другую технику террористов.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что ЦАХАЛ продолжает оперативную наземную деятельность в южной части Ливана, и работает «над демонтажем объектов террористической инфраструктуры «Хезболлы», устранением террористов и конфискацией обнаруженного оружия».

Израильская сторона информирует, что во время нескольких различных боев военные уничтожили боевиков «в ближнем столкновении».

Так, в ЦАХАЛ рассказали, что удалось ликвидировать «более 65 террористов «Хезболлы» на юге Ливана».

«А также (военные ЦАХАЛ) нанесли удары по десяткам террористических целей «Хезболлы», включая очаги террористов, пусковые установки, направленные против израильских гражданских лиц, и объекты террористической инфраструктуры», - говорится в заявлении израильской армии.

Кроме того, в Армии обороны Израиля проинформировали, что за минувшие сутки военные нанесли около 175 ударов по объектам боевиков в Секторе Газа и Ливане.

«Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые ямы и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и «Хезболла», - добавили в ЦАХАЛ.

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