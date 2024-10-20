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ЦАХАЛ атаковал штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

  • 20.10.2024, 13:16
ЦАХАЛ атаковал штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте

Ликвидирован высокопоставленный член командования южного фронта террористов.

20 октября истребители ВВС атаковали штаб разведки «Хезболлы» и подземную оружейную мастерскую в Бейруте.

Перед нападением было предпринято множество шагов для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая предварительное предупреждение населения, пишут «Детали».

Истребители ВВС атаковали и убили в районе Тебнина террориста Альхаджа Аббаса Саламу, высокопоставленного члена командования южного фронта «Хезболлы».

Салама руководил боевыми действиями в секторе Бинт-Джубайль и принимал участие в реализации множества террористических актов против Государства Израиль. В прошлом Салама служил на многих должностях на южном фронте «Хезболлы».

Также были ликвидированы террористы Рада Аббас Авада, занимавший должность старшего специалиста по связи в террористической организации «Хезболла», и Ахмад Али Хусейн, руководитель производственной группы, занимавшейся усилением «Хезболлы» стратегическими средствами ведения войны. Хусейн даже прошел углубленное обучение в Иране.

Эти ликвидации являются частью обширных усилий ЦАХАЛа и сил безопасности против усиления террористической организации «Хезболла» средствами ведения войны, предназначенными для нанесения ущерба возможностям ЦАХАЛа.

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