ЦАХАЛ атаковал штаб разведки «Хезболлы» в Бейруте
- 20.10.2024, 13:16
Ликвидирован высокопоставленный член командования южного фронта террористов.
20 октября истребители ВВС атаковали штаб разведки «Хезболлы» и подземную оружейную мастерскую в Бейруте.
Перед нападением было предпринято множество шагов для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая предварительное предупреждение населения, пишут «Детали».
Истребители ВВС атаковали и убили в районе Тебнина террориста Альхаджа Аббаса Саламу, высокопоставленного члена командования южного фронта «Хезболлы».
Салама руководил боевыми действиями в секторе Бинт-Джубайль и принимал участие в реализации множества террористических актов против Государства Израиль. В прошлом Салама служил на многих должностях на южном фронте «Хезболлы».
Также были ликвидированы террористы Рада Аббас Авада, занимавший должность старшего специалиста по связи в террористической организации «Хезболла», и Ахмад Али Хусейн, руководитель производственной группы, занимавшейся усилением «Хезболлы» стратегическими средствами ведения войны. Хусейн даже прошел углубленное обучение в Иране.
Эти ликвидации являются частью обширных усилий ЦАХАЛа и сил безопасности против усиления террористической организации «Хезболла» средствами ведения войны, предназначенными для нанесения ущерба возможностям ЦАХАЛа.