Алексей Протас набирает очки в трех матчах НХЛ подряд 1 20.10.2024, 13:38

Алексей Протас

На этот раз в игре с «Нью-Джерси».

В ночь на 20 октября в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» встречался с «Нью-Джерси», пишет betnews.by.

Нью-Джерси — Вашингтон — 5:6 ОТ (Хаула, 4:45, Хишир, 20:34, 20:44, Мерсер, 43:39, Хэмилтон, 52:28; Уилсон, 6:01, 64:00, Макмайкл, 10:14, Овечкин, 14:18, Манджапане, 29:15, Строум, 32:23).

Белорусский форвард победителей Алексей Протас провел на льду 16 минут 22 секунды (из них 1 минута 18 секунд в меньшинстве). Белорус совершил 3 броска, из которых 2 оказались мимо ворот, сделал 1 перехват, выиграл 1 вбрасывание. В середине 2-го периода Алексей заработал ассистентский балл. В трех последних матчах игрок набирает результативные очки.

Всего на его счету 4 поединка, 1+2 по системе «гол+пас».

Ближайший матч «Вашингтон» проведет 23 октября. В соперниках — «Филадельфия».

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