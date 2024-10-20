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Охота за «шахедами»: украинский Ми-24 сжег в воздухе вражеский дрон

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  • 20.10.2024, 15:04
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Охота за «шахедами»: украинский Ми-24 сжег в воздухе вражеский дрон

Меткий выстрел из пулеметной установки на борту показали на видео.

В сети появились кадры боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-24, который преследовал вражеский беспилотник, предположительно, Shahed 136. В результате российский «шахед» был уничтожен метким выстрелом пулеметной установки УСПУ-24. Видео опубликовано 20 октября на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Время и место охоты на российский БПЛА не указано, но судя по кадрам боестолкновение произошло в небе над неким населенным пунктом.

Заметив беспилотник противника, украинский экипаж открыл огонь из боевого модуля Ми-24, оснащенного четырехствольным 12,7-мм пулеметом ЯкБ-12,7. В итоге «шахед» был подбит и полностью сгорел в воздухе.

Кратко об установке УСПУ-24

Модификации вертолета Ми-24Б оснащена подвижной пулеметной установкой УСПУ-24, которая имеет четырехствольным пулемет ЯкБ-12,7 с вращающимся блоком стволов. Боевой модуль позволил существенно увеличить огневую мощь вертолета за счет применения высокоскорострельного оружия и усовершенствованной системы управления стрельбой.

Четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 имеет скорострельность 4000-4500 выстрелов в минуту и использует патроны, аналогичные по баллистике к пулемету А-12,7.

Дальность прицельной стрельбы пулемета составляет до 1500 метров, а возможность управления огнем под углом 60° по горизонтали, 20° вверх и 40° вниз делает установку высокоэффективной в различных условиях боя.

Судя по опубликованным кадрам, данный вид вооружение успешно применяется украинскими летчиками против вражеских БПЛА, который маневрируют на низких высотах.

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