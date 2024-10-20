закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Британии досрочно освободят больше тысячи заключенных

  • 20.10.2024, 15:37
В Британии досрочно освободят больше тысячи заключенных
Фото: PA Images

Из-за переполненных тюрем.

В Великобритании еще 1,1 тыс. заключенных будут освобождены в ближайшие дни в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV News.

Это вторая группа досрочно освобожденных по программе сокращения доли срока, которое большинство осужденных должны отбыть, с 50% до 40%. Первый раунд освобождения прошел в середине сентября, тогда на свободу досрочно вышли 1,7 тыс. заключенных.

По данным The Times, вторую группу освободят во вторник, 22 октября.

В начале июля британский премьер Кир Стармер заявил, что в стране «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». Численность заключенных на тот момент составляла примерно 87 тыс. человек, и Минюст страны прогнозировал, что к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отставала, планировалось создать всего 4,4 тыс. новых мест.

В том же месяце министр юстиции Британии Шабана Махмуд объявила о решении правительства снизить обязательный срок отбывания наказания до 40%. После отбытия этой доли срока заключенные могут выйти на свободу досрочно. Схема досрочного освобождения не распространяется на некоторых заключенных, в том числе на осужденных за сексуальное и домашнее насилие или терроризм.

Ранее, как правило, в Британии большинство заключенных выходили на свободу по истечении половины срока. Это не касалось приговоренных к более чем четырем годам заключения и осужденных за тяжкие насильственные или сексуальные преступления — их дела в индивидуальном порядке рассматривала Комиссия по условно-досрочному освобождению.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь