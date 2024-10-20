В Британии досрочно освободят больше тысячи заключенных 20.10.2024, 15:37

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Из-за переполненных тюрем.

В Великобритании еще 1,1 тыс. заключенных будут освобождены в ближайшие дни в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, сообщает телеканал ITV News.

Это вторая группа досрочно освобожденных по программе сокращения доли срока, которое большинство осужденных должны отбыть, с 50% до 40%. Первый раунд освобождения прошел в середине сентября, тогда на свободу досрочно вышли 1,7 тыс. заключенных.

По данным The Times, вторую группу освободят во вторник, 22 октября.

В начале июля британский премьер Кир Стармер заявил, что в стране «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». Численность заключенных на тот момент составляла примерно 87 тыс. человек, и Минюст страны прогнозировал, что к концу 2025 года она достигнет 99,3 тыс. человек. При этом проектируемая вместимость значительно отставала, планировалось создать всего 4,4 тыс. новых мест.

В том же месяце министр юстиции Британии Шабана Махмуд объявила о решении правительства снизить обязательный срок отбывания наказания до 40%. После отбытия этой доли срока заключенные могут выйти на свободу досрочно. Схема досрочного освобождения не распространяется на некоторых заключенных, в том числе на осужденных за сексуальное и домашнее насилие или терроризм.

Ранее, как правило, в Британии большинство заключенных выходили на свободу по истечении половины срока. Это не касалось приговоренных к более чем четырем годам заключения и осужденных за тяжкие насильственные или сексуальные преступления — их дела в индивидуальном порядке рассматривала Комиссия по условно-досрочному освобождению.

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