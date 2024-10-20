Маск: SpaceX изучила шансы падения Starship на акулу 20.10.2024, 15:46

По словам бизнесмена, это нужно было сделать по просьбе властей США.

Компания SpaceX была вынуждена провести исследование о вероятности падения ракеты-носителя Starship на акулу по просьбе властей США, сообщил основатель компании Илон Маск на митинге в Пенсильвании в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

«SpaceX пришлось провести исследование, чтобы выяснить, может ли Starship упасть на акулу. Я тогда сказал: «Это большой океан, знаете ли, там много акул. Это не невозможно, но очень маловероятно», — рассказал бизнесмен.

По его словам, компании удалось выяснить, что «с акулами все было в порядке», после чего власти спросили: «Ну а как насчет китов?» — и SpaceX «пришлось провести анализ китов».

«Они спросили, что, если ракета уйдет под воду и взорвется, а у китов нарушится слух? <...> Если бы мы могли заставить ракету уйти под воду и превратиться в подводную лодку, это было бы достижением физики, которого мы не смогли бы достичь. Это просто одно сумасшествие за другим», — добавил Маск.

«Я действительно испытываю боль от чрезмерного регулирования», — резюмировал он.

Космический корабль Starship уже несколько лет проходит испытания, он предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос. Это самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship. Ракета способна нести до 250 т груза при однократном использовании и до 150 т при многократном.

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