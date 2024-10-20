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«Я думал, что люди сметут нас, мы опустим щиты»

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  • 20.10.2024, 15:58
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«Я думал, что люди сметут нас, мы опустим щиты»
Вячеслав Грановский
Фото: Julia Kochetova/The Observer

Милиционер в 2020-м стоял в оцеплении перед Лукашенко с автоматом, а теперь воюет за Украину.

Вячеслав Грановский уволился из органов после того, как увидел насилие по отношению к протестующим. Он уехал в Украину, а после начала полномасштабной войны вступил в Полк Калиновского, пишет The Guardian.

Вячеслав Грановский пошел служить в милицию в 18 лет, сразу после окончания средней школы.

«Для многих молодых людей, которых не интересует политика, но которые хотят стабильной жизни, работа в милиции — хороший вариант», — отметил Грановский.

Ему был 21 год, когда в Беларуси вспыхнули массовые протесты против насилия и фальсификации Лукашенко президентских выборов. Грановский вспоминает, что тогда его главными интересами были «девушки, вечеринки и хороший досуг». На службе он тогда занимался обычными рутинными делами: разрешал мелкие конфликты в своем районе и следил за порядком. С коллегами у Грановского были хорошие отношения.

Но теперь, оглядываясь назад, его отношение ко многим людям, с которыми он работал, изменилось.

«Они не особенно умны и не анализируют информацию критически. У большинства из них нет принципов. Фактически, это почти обязательное условие для работы в этой системе», — считает Грановский.

В августе 2020 года он видел, как его коллеги пытали и издевались над протестующими, чтобы защитить режим Лукашенко. Грановский вспомнил сцену, которую он увидел в РУВД Фрунзенского района Минска, где он работал, после одной из протестных ночей. Он видел 70 кричащих от боли задержанных демонстрантов. Они лежали на земле все в крови и синяках, со стяжками на руках. Их жестоко избили дубинками его коллеги, с которыми он еще недавно шутил на курилке.

«Мне и раньше приходилось задерживать людей, но я всегда делал это без насилия. Я всегда старался избежать жестокости. Но в тот момент… я увидел совершенно животную реакцию на мирные протесты.

Раньше я думал, что мы, как милиция, делаем что-то хорошее. Тот момент доказал, что я ошибался», — вспомнил Грановский.

16 августа 2020-го, когда в Минске прошел один из крупнейших мирных протестных митингах, Грановский стоял в оцеплении.

«Это было невероятно — я стоял в милицейском оцеплении, смотрел на это море людей и думал, что они сметут нас, и мы опустим щиты. Но они повернули назад. В тот момент я понял, что революция провалилась, и все будет только хуже», — с грустью отметил бывший милиционер.

23 августа 2020-го Грановский стоял в оцеплении у Дворца независимости и наблюдал, как Лукашенко с автоматом вышел из вертолета, когда протестующие уже разошлись, и прокричал силовикам «Вы красавцы!».

«Я был там, защищая человека, который захватил страну. В тот момент я понял, что больше не хочу быть частью всего этого», — говорит Грановский.

В сентябре 2020-го он уволился из органов. Ему разрешили спокойно уйти, но вскоре источники в милиции ему сообщили, что на него готовится уголовное дело.

Грановский собрал документы и вещи и уехал в Харьков, где жил его друг. В сентябре 2022-го бывший силовик присоединился к Полку Калиновского. Грановский считает, что борьба с Россией — лучший способ борьбы с Лукашенко.

«Лукашенко теперь мой враг. Единственная причина, по которой он все еще у власти, — это Россия. И единственный способ победить его — бороться с Путиным», — считает Грановский.

С тех пор боец под позывным Мирослав поучаствовал во многих операциях, пережил осаду Бахмута и потерял на поле боя четырех близких друзей. В Беларуси Грановскому предъявлены многочисленные уголовные обвинения, в том числе за наемничество, участие в экстремистской организации и государственную измену.

Большинство бывших коллег считают Грановского предателем. Он отмечает, что в белорусской милиции не допускается независимое мышление — разрешено только слепое подчинение приказам.

«Каждый сосредоточен на собственном благополучии. В Беларуси среднестатистический милиционер зарабатывает около 900 рублей в месяц — как раз достаточно, чтобы снять однокомнатную квартиру в Минске и купить еды. Неудивительно, что многие разочарованные, ограниченные люди готовы вцепиться друг в друга за крошечную премию», — говорит Грановский.

Он пытался поддерживать связь с несколькими «разумными» бывшими друзьями, но в конечном итоге общение сошло на нет. Теперь их общее прошлое в Беларуси больше не имеет значения, его не беспокоит, что по ту сторону линии фронта могут быть бывшие товарищи.

«Я видел, как моего украинского брата разрывали на части прямо у меня на глазах в начале вторжения. Почему меня должны волновать те, кто поддерживает убийц?» — говорит Грановский.

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