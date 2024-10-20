Рогозин признал бегство Черноморского флота РФ из Крыма 20.10.2024, 16:08

ВСУ атаковали корабли РФ беспилотными катерами.

Черноморский флот «передислоцировался» из Севастополя в Феодосию и Новороссийск из-за безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью «МК» «сенатор»-оккупант Дмитрий Рогозин.

«Он [Черноморский флот] был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин.

Он призвал «всех быстрее реагировать на новые угрозы» и назвал «неповоротливой» военную систему России. «То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ и так далее», — объяснил сенатор.

Годом ранее Кремль отказался комментировать передислокацию Черноморского флота и переадресовал этот вопрос к Минобороны РФ.

22 сентября 2023 года ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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