Рогозин признал бегство Черноморского флота РФ из Крыма
- 20.10.2024, 16:08
ВСУ атаковали корабли РФ беспилотными катерами.
Черноморский флот «передислоцировался» из Севастополя в Феодосию и Новороссийск из-за безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью «МК» «сенатор»-оккупант Дмитрий Рогозин.
«Он [Черноморский флот] был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин.
Он призвал «всех быстрее реагировать на новые угрозы» и назвал «неповоротливой» военную систему России. «То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ и так далее», — объяснил сенатор.
Годом ранее Кремль отказался комментировать передислокацию Черноморского флота и переадресовал этот вопрос к Минобороны РФ.
22 сентября 2023 года ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.