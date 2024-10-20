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ВСУ дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка

  • 20.10.2024, 17:24
ВСУ дронами уничтожили ДРГ на окраине Торецка

Видео.

Украинские воины из 150 ОМБр уничтожили ДРГ россиян дронами на окраине Торецка. Враг пытался скрыться в доме.

Об этом сообщает Facebook 150-й отдельной механизированной бригады.

«Операторы БпЛА 150 ОМБр умело уничтожили вражескую ДРГ, засевшую в доме в окрестностях Торецка. Оккупанты думали, что удачно расположились, но наши FPV-дроны их достали», - говорится в сообщении.

Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке.

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