закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядит внутри громадный бассейн в Минске

6
  • 20.10.2024, 18:20
  • 4,664
Как выглядит внутри громадный бассейн в Минске

Он выполнен в бело-красно-белых цветах.

Белорусам показали, как выглядит внутри огромный бассейн международного стандарта в Минске. Его открытие уже на носу. Первые кадры показали slivki.by.

Национальный бассейн олимпийского типа будет сдан в эксплуатацию в начале ноября.

Комплекс разделен на две части: соревновательную и общественную. В первой разместились плавательный и прыжковый бассейны по 50 м.

Вокруг них трибуны примерно на 6000 человек. Центр соответствует требованиям и стандартам Международной федерации плавания, в нем могут проводиться чемпионаты Европы и мира.

@slivkiby

Что внутри гигантского бассейна в Минске? Самое здание выполнено в виде ромбов, символизируя национальный орнамент. Предполагается, что здесь будут тренироваться белорусские сборные по водным видам спорта – плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду. Сооружение соответствует требованиям и стандартам международной федерации плавания (FINA). Основной бассейн длиной 50 м с 10 дорожками и передвижной платформой для его разделения на два бассейна по 25 м. Изюминкой - бассейн-гидроканал для подготовки спортсменов высокого класса. Такой есть лишь у нескольких водных комплексов Европы и мира. 📍Ул. Харьковская, 4, ст.м. Молодежная ❓Как вам масштабы? Впечатляют?

♬ оригинальный звук - Slivkiby

Что касается общественной части, там разместили 25-метровые взрослый и детский бассейны.

Кроме всего вышеперечисленного, в комплексе будут работать спортивные залы, спа-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухнями.

Бассейн международного стандарта строит Китай в рамках своей же технико-экономической помощи, которую оказывает нашей стране.

Бюджетные белорусские средства пошли лишь на подготовку площадки.

Китайцы обязались не только возвести бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение двух лет после ввода в эксплуатацию.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь