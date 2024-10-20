Как выглядит внутри громадный бассейн в Минске

Как выглядит внутри громадный бассейн в Минске6
- 20.10.2024, 18:20
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Он выполнен в бело-красно-белых цветах.
Белорусам показали, как выглядит внутри огромный бассейн международного стандарта в Минске. Его открытие уже на носу. Первые кадры показали slivki.by.
Национальный бассейн олимпийского типа будет сдан в эксплуатацию в начале ноября.
Комплекс разделен на две части: соревновательную и общественную. В первой разместились плавательный и прыжковый бассейны по 50 м.
Вокруг них трибуны примерно на 6000 человек. Центр соответствует требованиям и стандартам Международной федерации плавания, в нем могут проводиться чемпионаты Европы и мира.
@slivkiby
Что внутри гигантского бассейна в Минске? Самое здание выполнено в виде ромбов, символизируя национальный орнамент. Предполагается, что здесь будут тренироваться белорусские сборные по водным видам спорта – плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду. Сооружение соответствует требованиям и стандартам международной федерации плавания (FINA). Основной бассейн длиной 50 м с 10 дорожками и передвижной платформой для его разделения на два бассейна по 25 м. Изюминкой - бассейн-гидроканал для подготовки спортсменов высокого класса. Такой есть лишь у нескольких водных комплексов Европы и мира. 📍Ул. Харьковская, 4, ст.м. Молодежная ❓Как вам масштабы? Впечатляют?♬ оригинальный звук - Slivkiby
Что касается общественной части, там разместили 25-метровые взрослый и детский бассейны.
Кроме всего вышеперечисленного, в комплексе будут работать спортивные залы, спа-зона, кафе и ресторан с европейской и китайской кухнями.
Бассейн международного стандарта строит Китай в рамках своей же технико-экономической помощи, которую оказывает нашей стране.
Бюджетные белорусские средства пошли лишь на подготовку площадки.
Китайцы обязались не только возвести бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение двух лет после ввода в эксплуатацию.