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В Мадриде прошла многотысячная акция против правительства

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  • 20.10.2024, 19:54
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В Мадриде прошла многотысячная акция против правительства
иллюстративное фото

В Испании с 2023 года у власти находится правительство меньшинства.

Тысячи протестующих присоединились к акции протеста в Мадриде против действующего правительства Испании социалиста Педро Санчеса в воскресенье, 20 октября. Собравшиеся потребовали проведения досрочных выборов.

Организаторами митинга выступили правые и правоцентристские партии и организации: в частности, крупные оппозиционные «Народная партия» и партия Vox. Главный лозунг митинга звучал так: «За единство, достоинство, закон и свободу. Всеобщие выборы немедленно!» - пишет агентство AFP.

По данным местных властей, в демонстрации приняли участие 25 000 человек. Организаторы заявили о 400 000 протестующих. Присутствовавший на митинге лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что левое правительство Санчеса «разоряет испанцев, предало их и лгало им». «Сегодня испанцы, что бы ни говорило правительство, беднее, чем когда Педро Санчес пришел к власти. Им все труднее сводить концы с концами», - приводит его слова AFP.

После парламентских выборов в 2023 году в Испании долго велись споры о формировании нового правительства. Правые партии «Народная партия» и Vox получили суммарно 170 из 350 мест в нижней палате испанского парламента, в то время как левые «Испанская социалистическая рабочая партия» премьер-министра Педро Санчеса (ИСРП) и «Объединение» - 152.

При голосовании за кандидатуру премьер-министра, которому будет поручено составить новое правительство, впрочем, лидер «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо набрал всего 172 голоса из необходимых 176, а Санчес при поддержке малых партий смог получить одобрение от 179 депутатов конгресса. После этого он сформировал правительство меньшинства с участием «Объединения», а оппозиция призвала к проведению повторных выборов.

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