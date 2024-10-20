В центре Минска открылась необычная выставка белорусских денег 4 20.10.2024, 20:04

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Она будет работать до 11 января 2025 года.

17 октября в Музее современной белорусской государственности открылась выставка «Белорусский рубль: 30 лет национальной валюте». Экспозиция включает как легендарные «зайчики», так и новейшие памятные монеты в золоте и серебре, сообщают «Минск-Новости». Выставка будет работать до 11 января 2025 года.

Материалы выставки отражают хронологию развития белорусского рубля с 1990-х годов до современности. В мае 1992 года в Беларуси были введены расчетные билеты Национального банка с изображениями представителей белорусской фауны. Эти билеты в народе прозвали «зайчиками». 19 октября 1994 года Верховный Совет Республики принял постановление, объявляющее белорусский рубль единственным законным платежным средством в стране.

На выставке представлены документы и предметы, иллюстрирующие процесс разработки денежной системы, включая образцы купюр разных лет и памятные банкноты. Отдельный блок экспозиции посвящен памятным монетам, созданным на основе двухрублевых биметаллических монет, введенных в обращение после деноминации 2016 года. Здесь можно увидеть серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» и «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі».

На открытии выставки была представлена серия памятных монет, выпущенных к 30-летию белорусского рубля. Монеты имеют прямоугольную форму и выполнены в золоте и серебре. На аверсе изображено здание Национального банка, а на реверсе — зубр, символ независимости и силы Беларуси. Комплект монет «Беларускі рубель. 30 гадоў» был передан в дар музею.

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