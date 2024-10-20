В Великобритании опробовали лазерное оружие, которое будут устанавливать на самолеты
- 20.10.2024, 23:12
Лазер поразил 100% целей в условиях боевых испытаний.
В Великобритании провели испытания лазера противовоздушной обороны, разработанного для установки на самолеты и для их защиты. Об этом сообщил 20 октября сайт британского правительства.
Лазер поразил 100% целей в условиях боевых испытаний, отметили в релизе.
Как рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили, эта новейшая система обнаруживает, отслеживает и уничтожает вражеские воздушные цели в считанные секунды.
Комплекс, как сообщили в релизе, работает так: система предупреждения об угрозах Elix-IR, которую разработала компания Thales, идентифицирует запуск вражеских ракет, фильтруя фоновые помехи, и передает сигнал тревоги системе инфракрасного действия Miysis, разработанной компанией Leonardo, и та, своей стороны, отслеживает приближающуюся ракету и направляет на нее лазер.
«Угрозы устраняют быстрее, чем вы прочтете это предложение. Эта разработка британских инженеров предоставляет Министерству обороны лучшую в своем классе защиту последнего поколения, обеспечивая при этом полную оперативную независимость и предлагая такую же свободу для экспортных заказчиков», – добавили в правительстве Великобритании.
Зенитный лазер разрабатывают для установки на ряд Королевских ВВС самолетов, в частности таких, как разведывательные Shadow R2 и крупные транспортные самолеты A400M, уточнили в релизе.