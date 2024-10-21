Ситуация в белорусских обменниках кардинально меняется 21.10.2024, 7:45

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Какого курса доллара ждать в конце октября?

В течение прошлой недели курс белорусского рубля плавно снижался к доллару США и укреплялся по отношению к российскому рублю. Но в последний торговый день недели, 18 октября, ситуация кардинально изменилась и курс белорусской валюты практически вернулся к значениям начала месяца. Чего ждать от валютного рынка на текущей неделе, разбирались в традиционном прогнозе от myfin.by.

Российский рынок и дорогой доллар

Аналогичным образом развивалась ситуация на российском валютном рынке, где курс валютной пары USD/RUB четвергу, 17 октября, поднимался до 97,70, но в пятницу рубль укрепился против «бакса» до 95,25. Правда, к закрытию торгов, уже на падающем флажке, курс доллара все-таки вернулся к 96,70.

На торгах БВФБ итог прошлой недели стал минимальный рост курс доллара США на +0,35%. Закрытие торгов прошло с курсом USD/BYN 3,2948, хотя, повторимся, – в четверг доллар поднимался до 3,3119. С начала года сохраняется рост курса доллара на +3,69%.

Курс российского рубля за это же время снизился на -0,41% и прошлую неделю рубля закрыл с курсом RUB/BYN 3,4120 за 100 российских рублей. Помогло российскому рублю пятничное восстановление, в среду курс пары RUB/BYN опускался до 3,405 за 100 российских рублей. С начала этого года снижение курса российской валюты на белорусском рынке остается на уровне -2,63%

Причиной пятничного отскока курса доллара на московском межбанке и белорусских торгах вероятнее всего является повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в рамках приближающегося налогового периода в РФ.

Курс доллара для выхода в рублевый кэш достаточно привлекательный. Кроме того, в октябре объем налоговых выплат примерно в 1,5 – 1,6 раза больше, чем в обычное время в силу выплат по НДПИ. Кроме того, Минфин России в пятницу вышел на валютный рынок с китайскими юанями в рамках исполнения бюджетного правила.

Золото растет в цене

Помимо внутреннего рынка, нельзя обойти вниманием очередной исторический максимум цены на золото, который был обновлен на прошлой неделе.

Золото в среду 17 октября в очередной раз протестировало важнейшую отметку в 2700 USD/Oz, чтобы окончание недели закрыть на историческом максимуме. Фьючерсный контракт остановился на цене 2730 USD/Oz (максимум дня 2737,8 USD/Oz), спотовое золото закрыло неделю с ценой 2720,80 USD/Oz. Спред между фьючерсом и спотом составляет минимальные десять долларов, что говорит о силе тренда.

С начала 2024 года золото подорожало уже на 31,8% и на мировом финансовом рынке стало одним из самых прибыльных активов года. Что же толкает цену благородного металла вверх, и какова может быть верхняя граница?

Факторов несколько и все они достаточно весомые. Первый, безусловно, это обостряющаяся геополитическая остановка. Тут все понятно и без комментариев.

Второй фактор – это ожидания понижения процентной ставки ФРС США. Со снижением ставки доходность трежерис идет вниз, крупные игроки загодя перекладываются в более привлекательные инструменты.

И третье, самое долгоиграющее, опасения Китая по президентским выборам в США. В случае возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, с ним же может вернуться политика торговых войн с КНР. Вероятность этого достаточно высока, вот китайские банки во главе с Народным банком Китая и скупают активно физическое золото, поднимая на него цену. Будет неудивительно, если к концу года – началу следующего золото выйдет на рубеж 2800 – 2900 USD/Oz, а там и до трех тысяч рукой подать.

Прогноз на неделю

С учетом сказанного выше на белорусском валютном рынке возможен откат курса доллара от максимума месяца до USD/BYN 3,260 – 3,270. Курс российского рубля при этом может вернуться к росту до RUB/BYN 3,430 за 100 российских рублей.

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