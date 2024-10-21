Белорусский футболист стал чемпионом Литвы в составе «Жальгириса» 1 21.10.2024, 10:05

Команда завоевала золотые медали за четыре тура до финиша первенства.

Белорусский футболист Юрий Кендыш стал чемпионом Литвы в составе «Жальгириса». Команда разгромила «Дайнаву» (5:0) и завоевала золотые медали за четыре тура до финиша первенства. Кендыш сыграл 75 минут в этом матче и был заменен, сообщает «Еврорадио».

Юрию Кендышу 34 года. За свою карьеру он поиграл в Беларуси, Молдове, Латвии и Литве. В «Жальгирисе» с 2023 года (первый раз играл за команду в 2015-м). Кендыш выигрывал чемпионский титул в РБ, Молдове и Литве.

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