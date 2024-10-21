Чего точно боится Путин Андрей Окунь

21.10.2024, 10:47

Мышление, как у подростка.

Хотите посмотреть, как выглядит живое олицетворение фразы: «Я не трус, но я боюсь»?

Во время встречи с руководителями СМИ, входящих в состав стран-членов БРИКС, Путина спросили, не боится ли он, что его арестуют в Бразилии по ордеру Международного уголовного суда Гааги. В Бразилии пройдет саммит Большой двадцатки, куда пригласили и Россию.

Путин ответил как небесное светило, вокруг которого вращается Галактика: «Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «Двадцатки». Зачем?»

Прямого ответа, разумеется, не дал. Вместо того, чтобы ответить, боится он или нет, рассказал, как про него все будут говорить. Других дел во время Большой двадцатки, конечно, не найдется. Все будут бегать и перешептываться о том, что Путин прилетел на саммит. Мышление, как у подростка, который считает, что все только о нем и думают.

Мне кажется, если Путин хотя бы на минуту перестанет вить вокруг себя словесную паутину про «маленьких» членов семьи, про «этих женщин» и просто скажет правду, у него мозг закоротит. Пойдет пена изо рта и тело президента самоуничтожится из-за критического сбоя. Так что можно с уверенностью говорить: чего точно боится Путин, так это прямо отвечать на вопросы.

Андрей Окунь, Telegram

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