Южная Корея вызвала «на ковер» посла России 1 21.10.2024, 11:44

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Из-за отправки северокорейских войск в РФ.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало в понедельник, 21 октября, российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в знак протеста против отправки северокорейских войск в РФ для развертывания в Украине. Об этом сообщает Yonhap.

Первый замминистра иностранных дел Ким Хонг Кюн высказал позицию правительства во время встречи с послом России Георгием Зиновьевым.

Сам Зиновьев, выходя из здания МИД, сказал Yonhap, что встречался с Ким Хонг Кюном, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

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