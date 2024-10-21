На Комаровке появился гигантский виноград размером со сливу 2 21.10.2024, 12:07

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Покупатели не верят, что он настоящий.

На Комаровке появился гигантский виноград из Китая. Продавцу пришлось даже повесить специальную табличку, потому что покупатели не верили, что он настоящий.

Это сорт Shine—Muskat, который отличается приятным кисло-сладким вкусом и плотной хрустящей мякотью. В ягодах нет косточек.

Визуально необычный виноград напоминает алычу, но по размерам приближается к испанской сливе.

На одном из ценников продавец даже написал: «Это настоящий виноград!». По его словам, покупатели не верят, что это не пластиковая ягода, пишут «Минск-Новости».

Стоит такой виноград 29,90 рубля за килограмм.

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