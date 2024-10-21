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Peugeot выпустили недорогое спортивное авто для начинающих гонщиков

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  • 21.10.2024, 12:18
Peugeot выпустили недорогое спортивное авто для начинающих гонщиков

Авто оснащено 145-сильным турбомотором.

В линейке Peugeot 208 появилась модификация Racing. Заряженный хэтчбек поступит в продажу с февраля 2025 года по цене от 38 900 евро. О нем рассказали на официальном сайте Peugeot, пишет «Фокус».

Новый Peugeot 208 Racing создан для гоночной серии FR6 Trophy. Она стартует с 2025 года и создана специально для начинающих гонщиков, стремящихся выступать в ралли.

Peugeot 208 Racing оснащен стандартным 1,2-литровым турбомотором, однако его мощность увеличили до 145 л. с. Примечательно, что он работает на экотопливо — биоэтаноле Е85.

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая КПП со сближенными передаточными числами. Кроме того, доработаны подвеска и тормоза, а также установлены шины Michelin Pilot Sport PS5.

Узнать новый Peugeot 208 Racing можно по особому окрасу и белым стальным колесам. Кроме того, хэтчбек облегчили на 1050 кг.

Из салона убрали часть отделки и задние сиденья. Установлены спортивные передние кресла, трубчатый каркас безопасности и система пожаротушения, а переключатели заменили тумблерами.

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