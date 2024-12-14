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Украинские Су-27 с бомбами GBU создали новые проблемы российской ПВО

  • 14.12.2024, 13:24
Украинские Су-27 с бомбами GBU создали новые проблемы российской ПВО

Впервые появились кадры сбрасывания с высокоточных бомб в ходе боевой задачи.

Недавно опубликованное видео из кабины украинского истребителя Су-27 демонстрирует, как самолет выпускает залп высокоточных управляемых бомб GBU-39/B, предоставленных США, по российской цели. Как рассказали обозреватели The War Zone, ранее эти бомбы были интегрированы в МиГ-29, поэтому новые кадры стали яркой иллюстрацией того, как другая советская техника адаптируется к современным вызовам.

Авиационные бомбы стали частью программы модернизации украинских ВВС, позволяющей интегрировать западное вооружение, включая ракеты AGM-88 HARM и JDAM-ER, на платформы советского производства.

Истребитель Су-27, окрашенный в характерный пиксельный камуфляж, выпускает залп из четырех бомб на подъеме, находясь под углом около 60 градусов. Такой маневр выполняется с целью увеличения дальности полета бомб и минимизации времени, которое самолет проводит в зоне действия ПВО противника.

Для запуска используется специальная стойка BRU-61/A, позволяющая закрепить сразу четыре таких боеприпаса на одном пилоне. При этом любопытно, что интеграция западных технологий в советские самолеты требует использования дополнительных систем управления, включая планшетные устройства, которые устанавливаются в кабине пилота. Через них происходит расчет траектории полета и управление боеприпасами.

Управляемые боеприпасы малого диаметра (SDB), такие как GBU-39, стали особенно важным инструментом, или, как пишут обозреватели, «полезным оружием» для украинских ВВС в последние месяцы. Согласно данным внутренней украинской оценки, опубликованной в начале года, около 90% бомб GBU-39/B достигают своих целей, что подтверждает их высокую эффективность. Дело в том, что эти боеприпасы являются крайне неудобными для перехвата, что создает дополнительные проблемы российской ПВО.

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