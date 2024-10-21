Минимум три «Шахеда» зашли в Беларусь ночью

Минимум три «Шахеда» зашли в Беларусь ночью4
- 21.10.2024, 12:29
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Ночью и утром в небо поднимали истребители.
Не менее трех российских беспилотников типа «Шахед» зашли в воздушное пространство Беларусь ночью и утром 21 октября, сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».
Два дрона прошли «коридору» Комарин-Припять в 23:07 и 07:30. Еще один был замечен возле белорусской границы в районе Лоева в 01:45.
Ночью и утром истребители ВВС Беларуси дважды вылетали на юго-восток из Барановичей: около 02:30 с возвратом в 04:00 и в 09:20 с возвратом в 11:00.