Foreign Affairs: Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров 1 21.10.2024, 12:48

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ВСУ добиваются успехов на фронте, но этого может быть недостаточно.

Украине необходимо переломить ситуацию на фронте, чтобы получить рычаги влияния на Россию. Западные партнеры все чаще склоняют Киев к переговорам, что может привести к опасным для страны последствиям, пишет Foreign Affairs.

Правительство Украины знает о том, что поддержка Запада не безгранична. Полномасштабная война с Россией длиться уже почти три года, из-за чего партнеры оказывают на Киев большое давление, склоняя к переговорам с Кремлем.

Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне со временем возобновят наступательные операции и переломят ситуацию на фронте.

Аналитик напомнил, что в августе украинские военные прорвались через границу в Курскую область РФ и даже захватили часть российской территории. У этой операции были три основные цели: демонстрация силы западным партнерам, попытка отвлечь российскую армию от Донбасса и захват вражеской территории на случай переговоров.

Уотлинг отметил, что первая цель Курской операции была достигнута. Вторая - провалилась, так как россияне продолжают наступать на Донбассе. Третья цель может быть достигнута, если Украине удастся удержать территории РФ под своим контролем.

Помимо этого в ходе переговоров будет сложно урегулировать ряд важных вопросов. Например, контроль над Запорожской АЭС, которую россияне оккупировали в марте 2022 года. Украина хочет вернуть контроль над станцией, но для этого придется заполучить то, что необходимо РФ.

Еще одним важным объектом переговоров являются санкции. Украина и ее западные партнеры хотят, чтобы они сохранились и после завершения войны, но, вероятнее всего, им придется пойти на некоторые уступки.

Аналитик добавил, что Украина и Россия пока выдвигают несовместимые требования друг к другу. Самым вероятным условием переговоров может стать прекращение огня без заключения более широкого мирного соглашения.

Россия может потребовать, чтобы Украина отказалась от любых военных соглашений с Западом. Киев же будет настаивать на том, чтобы Москва вернула все захваченные территории.

Главный риск для Украины заключается в том, что после переговоров ее партнеры могут уменьшить свою поддержку. Если Киев останется с низким уровнем мобилизации и без перспектив значительных иностранных инвестиций, то Россия может возобновить наступательные операции в любой момент.

Уотлинг подчеркнул, что Киеву нужно привлечь коалицию западных войск при поддержке США после договора о прекращении огня. Провал Будапештского меморандума 1994 года, в котором РФ, Штаты и Великобритания обязались поддерживать территориальный суверенитет Украины, говорит о том, что необходимость в присутствии иностранных военных является справедливой.

Чтобы Россия согласилась на такое условие, европейской оборонной промышленности нужно показать, что она может оснастить и поддерживать развернутые формирования. Поэтому Европе придется увеличить инвестиции в оборону.

После почти трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в лучшем положении, чем ожидали ее партнеры. Несмотря на потенциальное нежелание подписывать План победы Зеленского, Европе и США необходимо действовать быстро и слаженно, чтобы не потерять жизненно важные рычаги влияния на РФ и как можно скорее завершить военный конфликт.

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