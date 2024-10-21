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Foreign Affairs: Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров

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  • 21.10.2024, 12:48
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Foreign Affairs: Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров

ВСУ добиваются успехов на фронте, но этого может быть недостаточно.

Украине необходимо переломить ситуацию на фронте, чтобы получить рычаги влияния на Россию. Западные партнеры все чаще склоняют Киев к переговорам, что может привести к опасным для страны последствиям, пишет Foreign Affairs.

Правительство Украины знает о том, что поддержка Запада не безгранична. Полномасштабная война с Россией длиться уже почти три года, из-за чего партнеры оказывают на Киев большое давление, склоняя к переговорам с Кремлем.

Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне со временем возобновят наступательные операции и переломят ситуацию на фронте.

Аналитик напомнил, что в августе украинские военные прорвались через границу в Курскую область РФ и даже захватили часть российской территории. У этой операции были три основные цели: демонстрация силы западным партнерам, попытка отвлечь российскую армию от Донбасса и захват вражеской территории на случай переговоров.

Уотлинг отметил, что первая цель Курской операции была достигнута. Вторая - провалилась, так как россияне продолжают наступать на Донбассе. Третья цель может быть достигнута, если Украине удастся удержать территории РФ под своим контролем.

Помимо этого в ходе переговоров будет сложно урегулировать ряд важных вопросов. Например, контроль над Запорожской АЭС, которую россияне оккупировали в марте 2022 года. Украина хочет вернуть контроль над станцией, но для этого придется заполучить то, что необходимо РФ.

Еще одним важным объектом переговоров являются санкции. Украина и ее западные партнеры хотят, чтобы они сохранились и после завершения войны, но, вероятнее всего, им придется пойти на некоторые уступки.

Аналитик добавил, что Украина и Россия пока выдвигают несовместимые требования друг к другу. Самым вероятным условием переговоров может стать прекращение огня без заключения более широкого мирного соглашения.

Россия может потребовать, чтобы Украина отказалась от любых военных соглашений с Западом. Киев же будет настаивать на том, чтобы Москва вернула все захваченные территории.

Главный риск для Украины заключается в том, что после переговоров ее партнеры могут уменьшить свою поддержку. Если Киев останется с низким уровнем мобилизации и без перспектив значительных иностранных инвестиций, то Россия может возобновить наступательные операции в любой момент.

Уотлинг подчеркнул, что Киеву нужно привлечь коалицию западных войск при поддержке США после договора о прекращении огня. Провал Будапештского меморандума 1994 года, в котором РФ, Штаты и Великобритания обязались поддерживать территориальный суверенитет Украины, говорит о том, что необходимость в присутствии иностранных военных является справедливой.

Чтобы Россия согласилась на такое условие, европейской оборонной промышленности нужно показать, что она может оснастить и поддерживать развернутые формирования. Поэтому Европе придется увеличить инвестиции в оборону.

После почти трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в лучшем положении, чем ожидали ее партнеры. Несмотря на потенциальное нежелание подписывать План победы Зеленского, Европе и США необходимо действовать быстро и слаженно, чтобы не потерять жизненно важные рычаги влияния на РФ и как можно скорее завершить военный конфликт.

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