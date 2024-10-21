Топ-10 самых красивых современных авто: на них будут смотреть все 3 21.10.2024, 13:56

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В рейтинг вошли Bugatti Chiron, Bentley Continental GT и Ford GT.

Красота и стиль – понятия несколько субъективные. Составить рейтинг самых красивых авто – задача со звездочкой, ведь каждый водитель имеет свои предпочтения по дизайну и пропорциям.

Эксперты попытались выбрать 10 самых привлекательных современных автомобилей, учитывая не только внешнее совершенство, но и функциональные требования – аэродинамику, практичность, наличие новых технологий. Многие согласятся, что эти культовые модели так или иначе являются иконами стиля, пишет «Обозреватель».

Bugatti Chiron

• Годы: 2016-2024

• Дизайнеры – Фрэнк Хейл, Саша Селипанов и Этьен Саломе под руководством Ахима Аншайдта.

• Двигатель – 8-литровый квадротурбо W18.

• Мощность – 1479-1580 л.с

Bugatti Veyron был любимым проектом босса VW Фердинанда Пьеха. После длительного периода вынашивания идеи и огромного перерасхода бюджета Veyron действительно стал рекордсменом, сочетая неслыханные характеристики с роскошью и изысканностью Bugatti. Это также вынудило преемника использовать большую часть аппаратного обеспечения. Таким образом, Chiron не полностью новый автомобиль, но ему удалось еще улучшить мощность двигателя. Дизайн включает впечатляющие восьмигранные фары, низкую агрессивную стойку, бесподобные детали, экзотические материалы и активную аэродинамику.

Bentley Continental GT

• Годы: 2003-2011

• Дизайнеры – Рауль Пирес и Дирк ван Бракель.

• Двигатель – 6 л твин-турбо W12.

• Мощность – 552-621 л.с.

Идея доступного Bentley, привлекающего внимание большего количества покупателей, началась с выставочного автомобиля Concept Java 1994 года, но этот более устойчивый и традиционный дизайн так и не поступил в производство. Bentley же продемонстрировал прекрасный Continental GT 2003 года выпуска, который был действительно современным Bentley без ущерба для роскоши и производительности бренда. Авто имеет удивительный нестареющий дизайн с вневременной элегантностью.

Ford GT

• Годы: 2016-2022

• Дизайнер – Крис Свенссон.

• Двигатель – 3,5-литровый твин-турбо EcoBoost V6.

• Мощность: 647-700 л.с.

В то время как первое поколение Ford GT 2004-2006 годов, разработанное под руководством Дж. Мейса, напоминало автомобиль GT40 Le Mans 60-х, второе поколение GT, созданное Крисом Свенссоном, было гораздо более прогрессивным, устремленным в будущее. Он был представлен спустя 50 лет после того, как GT40 выиграл Ле-Ман в 1966 году. По сути, современный автомобиль Ле-Мана, GT 2016 сосредоточился на аэродинамике, которая продиктовала весь дизайн, включая каплевидный профиль и отверстия в кузове, направляющие воздух к задней части, используя вариацию на тему летающих контрфорсов.

Maserati GranTurismo

• Годы: 2007-2019.

• Двигатель – 4.2/4.7L F136 NA V8.

• Мощность – 399-454 л.с.

Одной из причин, почему Maserati смогла сохранить первое поколение M145 GranTurismo на рынке в течение 12 модельных лет, был его вневременной дизайн. Это большой комфортабельный GT, в котором присутствуют все традиционные элементы стиля Maserati, такие как большая овальная решетка радиатора и три вентиляционных отверстия на крыльях.

Aston Martin DBS Superleggera

• Годы: 2018-2024.

• Дизайнер – Марек Райхман.

• Двигатель – 5,2-литровый твин-турбо AE31 V12.

• Мощность – 715-759 л.с.

В большинстве Aston очень хорошо сочетаются агрессия и элегантность, но DBS имеет универсальный дизайн, чему способствуют C-образные DRL и трио больших воздухозаборников спереди, в центре – культовая решетка Aston, а также фирменные вентиляционные отверстия на капоте. Особенно привлекательно авто смотрится в красном цвете с черной крышей.

Lamborghini Sián FKP 37

• Годы: 2020-2022

• Дизайнер – Митя Боркерт.

• Двигатель – 6.5L NA L539 PHEV V12.

• Мощность – 819 л.с.

Lamborghini Sián FKP 37 больше примечателен своей инновационной гибридной силовой установкой, использующей сверхпроводящие технологии, но также предлагает чрезвычайно впечатляющую альтернативу дизайну Aventador. Интерпретация форм-фактора Aventador имеет определенный успех, наполняя автомобиль типичной агрессией Lambo, но с достаточным количеством элементов стиля.

Koenigsegg Gemera

• Годы: 2025

• Дизайнеры: Кристиан фон Кенигсегг и Саша Селипанов.

• Двигатель – 2-литровый твин-турбо I3 PHEV 5,0-литровый твин-турбо V8 PHEV.

• Мощность – 1381/2269 л.с.

Самым красивым Koenigsegg на сегодняшний день является его первый четырехместный автомобиль, будущая Gemera. Более длинный форм-фактор растянул форму в необычайно элегантный автомобиль, который одновременно функциональный и привлекательный. Это гибрид, подключаемый к сети электропитания, а также самый быстрый Koenigsegg за всю историю, способный разгоняться до 100 км в час менее чем за две секунды.

Ferrari Monza SP1/SP2

• Годы: 2019-2023

• Дизайнер – Флавио Манцони.

• Двигатель – 6,5 л NA V12.

• Мощность – 799 л.с.

Новая серия Ferrari Icona началась с одноместного Monza SP1 и двухместного SP2 в 2018 году, из которых было изготовлено лишь 499 экземпляров по цене почти 2 миллиона долларов за штуку. Эти потрясающие спидстеры без лобового стекла излучают динамичность и агрессию, но обладают необычайно элегантным и минималистичным дизайном, визуально уменьшенным весом задней части и низкой передней частью. Механика, в сущности, такая же, как у 812 Superfast – 6,5-литровый V12 мощностью 799 л.с., соединенный с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Lexus LC

• Годы: 2017-по настоящее время.

• Дизайнеры – Тадао Мори, Пансу Квон.

• Двигатель – 3.5L GR HEV V6 | 5,0 л UR газ V8.

• Мощность – 354-471 л.с.

Более GT, чем спортивный автомобиль, Lexus LC имеет изгибы во всех нужных местах, с удлиненным дизайном капота, типичным для классических спортивных купе, едва заметным клиновидным профилем, мускулистыми раздутыми боками и поистине изысканными деталями. Лучшим двигателем является V8 в элегантном кузове купе с чистейшими линиями, но LC также доступен как гибрид V6 и кабриолет.

Alfa Romeo 8C Competizione

• Годы: 2007-2010

• Дизайнеры – Wolfgang Egger & Daniele Gaglione (Centro Stile Alfa Romeo).

• Двигатель – 4,7 л NA V8.

• Мощность – 444 л.с.

Дизайнеры ссылались на стиль Alfa Romeo 50-х и 60-х годов, всего было изготовлено 500 купе и 329 спайдеров. Этот Alfa Romeo является редким и желанным авто для коллекционеров.

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