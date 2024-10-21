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Как выглядит среднестатистический белорусский отец

  • 21.10.2024, 14:05
  • 2,764
Как выглядит среднестатистический белорусский отец

Портрет по данным Белстата.

21 октября в Беларуси отмечают День отца. Узнать, как выглядит среднестатистический белорусский папа, можно из статистического обзора, опубликованного Национальным статистический комитетом Беларуси.

Белорусский отец – женатый горожанин, который работает в строительной или транспортной сфере и имеет среднее-специальное образование, пишет magilev.by.

На 1 января 2024 года численность мужчин в возрасте 18 лет и старше составляла 3 302,7 тысячи человек.

В городской местности проживает 76,9% мужчин, в сельской – 23,1%. Почти каждый пятый живет в столице.

На начало 2024 года на 1 000 женщин в Беларуси приходилось1 006 мужчин в возрасте 18-39 лет и 729 мужчин в возрасте 40+ лет.

В 2023 году заключило брак 56 044 мужчины. При этом первый раз на пороге ЗАГСа появились 36 933 человека (их средний возраст составил 28,8 года), а повторный брак заключили 19 111 человек (их средний возраст равен 42,8 года).

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