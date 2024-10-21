Украинские БПЛА атаковали четыре региона России 21.10.2024, 14:13

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иллюстративное фото

Массовый налет.

В ночь на 21 октября силы ПВО сбили в четырех российских регионах 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в 07:07 по минскому времени Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов было уничтожено в Ростовской области (11 БПЛА).

По информации Дон24.Ru, четыре БПЛА уничтожено в районе Новошахтинска, один — в районе Чалтыря. В Мясниковском районе средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть БПЛА.

В Брянской области были сбиты четыре дрона. Telegram-канал губернатора Александра Богомаза доложил, что пострадавших и разрушений не было. Еще два беспилотника сбили над территорией Курской области, один — в Орловской области.

Отметим, что накануне, 20 октября, над российскими регионами уничтожили 110 дронов ВСУ.

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