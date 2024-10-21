CNBC: В иранской помощи для РФ есть подводный камень 21.10.2024, 15:22

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Путин может столкнуться с последствиями.

Иран с самого начала полномасштабной войны в Украине показал «верность» в союзничестве с Россией, но теперь Тегерану приходится косвенно бороться с Израилем на два фронта, отмечают эксперты.

В частности, теперь Иран может начать обращаться за помощью к России, учитывая потребность в более мощных возможностях ПВО и военной разведке для обнаружения «пока еще не реализованной прямой атаки Израиля на Иран», сообщают аналитики CNBC.

Добавляется, что Россия имеет все возможности для предоставления Тегерану таких возможностей, однако степень ее помощи Исламской Республике остается неопределенной из-за последствий того или иного выбора.

Младший научный сотрудник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке аналитического центра Chatham House Билал Сааб заявил, что Иран возлагает большие надежды на Россию в контексте предоставления военной помощи.

Эксперт подчеркнул, что даже среди авторитарных стран репутация имеет «огромное значение в международных отношениях»:

«Так что, если русские уйдут от ответа, это будет иметь последствия не только для их отношений с Ираном, но и с любыми другими партнерами, например, с Китаем».

Сааб считает, что Россия все же может предоставить Ирану то, что нужно этой стране из вооружения. СМИ пишет, что, тем не менее, Тегеран может не получить «все необходимое», так как РФ «слишком увязла в Украине», чтобы предложить военную интервенцию против Израиля от имени иранцев.

«Это слишком рискованная игра — выступать против Соединенных Штатов из-за иранцев... поэтому я думаю, что они, скорее всего, останутся в стороне и попытаются помочь из как можно более дальнего расстояния», — подчеркнул Сааб.

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