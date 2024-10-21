Еще один хаотичный шаг Кремля
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 21.10.2024, 15:32
Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.
Договор о всеобъемлющем партнёрстве между РФ и КНДР — это ещё один хаотичный шаг Кремля, пытающегося найти хоть какой-то выход из нынешнего тупика.
Ржавое вооружение и бракованные снаряды официальный Пхеньян присылает Путину уже давно, а несколько тысяч солдат, обученные маршировать и петь оды Ким Чен Ыну, никак ситуацию на фронте не изменят.
Зато официальная Москва теперь будет обязана помогать КНДР в случае новой Корейской войны, что в наше неспокойное время не выглядит таким уж нереалистичным сценарием.
Престарелый вождь ещё бы союз с Ираном для полноты картины заключил, пообещав Тегерану защиту от Израиля.
Зато как пропаганда радостно взвоет: вместо международной изоляции — новые военные блоки!
Путин привык выходить из одной катастрофы путём создания нескольких новых, так что всё идёт строго по плану.
В конце концов: дедушка старый — ему всё равно, а кто в живых останется — тот за товарища Кима пусть и воюет!
Ловко он это придумал, Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.
Телеграм-канал «Запретное мнение»