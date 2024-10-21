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Еще один хаотичный шаг Кремля

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 21.10.2024, 15:32
Еще один хаотичный шаг Кремля

Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.

Договор о всеобъемлющем партнёрстве между РФ и КНДР — это ещё один хаотичный шаг Кремля, пытающегося найти хоть какой-то выход из нынешнего тупика.

Ржавое вооружение и бракованные снаряды официальный Пхеньян присылает Путину уже давно, а несколько тысяч солдат, обученные маршировать и петь оды Ким Чен Ыну, никак ситуацию на фронте не изменят.

Зато официальная Москва теперь будет обязана помогать КНДР в случае новой Корейской войны, что в наше неспокойное время не выглядит таким уж нереалистичным сценарием.

Престарелый вождь ещё бы союз с Ираном для полноты картины заключил, пообещав Тегерану защиту от Израиля.

Зато как пропаганда радостно взвоет: вместо международной изоляции — новые военные блоки!

Путин привык выходить из одной катастрофы путём создания нескольких новых, так что всё идёт строго по плану.

В конце концов: дедушка старый — ему всё равно, а кто в живых останется — тот за товарища Кима пусть и воюет!

Ловко он это придумал, Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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