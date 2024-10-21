Еще один хаотичный шаг Кремля Телеграм-канал «Запретное мнение»

21.10.2024, 15:32

Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.

Договор о всеобъемлющем партнёрстве между РФ и КНДР — это ещё один хаотичный шаг Кремля, пытающегося найти хоть какой-то выход из нынешнего тупика.

Ржавое вооружение и бракованные снаряды официальный Пхеньян присылает Путину уже давно, а несколько тысяч солдат, обученные маршировать и петь оды Ким Чен Ыну, никак ситуацию на фронте не изменят.

Зато официальная Москва теперь будет обязана помогать КНДР в случае новой Корейской войны, что в наше неспокойное время не выглядит таким уж нереалистичным сценарием.

Престарелый вождь ещё бы союз с Ираном для полноты картины заключил, пообещав Тегерану защиту от Израиля.

Зато как пропаганда радостно взвоет: вместо международной изоляции — новые военные блоки!

Путин привык выходить из одной катастрофы путём создания нескольких новых, так что всё идёт строго по плану.

В конце концов: дедушка старый — ему всё равно, а кто в живых останется — тот за товарища Кима пусть и воюет!

Ловко он это придумал, Z-патриоты ни сначала, ни потом даже ничего не поняли.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com