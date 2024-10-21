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Британская разведка: В РФ идет масштабная чистка генералов

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  • 21.10.2024, 16:04
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Британская разведка: В РФ идет масштабная чистка генералов

Кроме министерства обороны, она затронула и другие силовые ведомства.

В Москве продолжаются репрессии в отношении генералов, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Эти действия затрагивают не только Министерство обороны, но и другие силовые структуры страны.

По информации, опубликованной Министерством обороны Великобритании в X (Twitter), российские СМИ сообщили о новых обвинениях, выдвинутых прокуратурой против Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны РФ, который уже столкнулся с обвинениями в апреле 2024 года.

Первое дело связано с кражей 200 миллионов рублей (примерно 2 миллиона долларов) при закупке двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены в ходе военных действий. Второе обвинение касается хищения 3 миллиардов рублей (около 200 миллионов долларов) из банка «Интеркоммерц» в процессе покупки иностранной валюты.

Согласно данным британской разведки, число обвинений против бывших высокопоставленных российских военных продолжает расти. Это происходит в рамках самого масштабного преследования чиновников, находящихся ниже уровня исполнительной власти.

Российские СМИ также сообщают, что восемь генералов были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний. Независимые источники предполагают, что это связано с предстоящими обвинениями в коррупции.

«Это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за рамки их прежней узкой направленности на оборонный сектор», — отмечают в Министерстве обороны Великобритании.

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