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После возвращения из Польши жителю Бобруйска присудили семь лет колонии

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  • 21.10.2024, 16:27
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После возвращения из Польши жителю Бобруйска присудили семь лет колонии
Максим Хващинский

По двум «политическим» статьям.

В Могилевском областном суде 27 сентября вынесли приговор политзаключенному Максиму Хващинскому. Его судили по ч. 2 ст. 367 (клевета на Лукашенко), ч. 1, 2 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) Уголовного кодекса, пишет «Вясна».

«Судья» Игорь Шведов назначил Максиму Хващинскому семь лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Хващинского задержали 26 февраля — на следующий день по возвращении из Польши. Сначала ему назначили административный арест за распространение «экстремистских материалов», после чего завели уголовное дело за «клевету на Лукашенко» и «создание экстремистского формирования».

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