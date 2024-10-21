Белоруска обнаружила в больнице тараканов 5 21.10.2024, 18:58

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Вот что ей ответили.

В редакцию «Онлайнера» обратилась читательница и пожаловалась на антисанитарию в одной из минских больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. «Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает», — заверила нас пациентка. После выписки она написала три обращения — в больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав.

Елизавета рассказывает: после того как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.

— Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью: это не так <…> Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого, — вспоминает белоруска.

После выписки белоруска решила написать жалобы сразу в несколько инстанций. В ответе из больницы говорится о том, что была проведена оценка всех помещений того отделения, в котором лежала пациентка. Следов тараканов не нашлось, другие пациенты не жаловались на насекомых.

При этом в больнице не отрицают тот факт, что женщина действительно могла наблюдать тараканов в своей палате:

«Данный вид насекомых является сумеречным в дневное время из укрытия в силу своих биологических особенностей. Факт обнаружения вами в дневное время тараканов свидетельствует о том, что они подверглись воздействию ядов, который были разложены в ходе проведения дезинсекционных мероприятий», — пояснили в больнице.

В письме говорится, что дезинсекционные мероприятия в больнице проводятся сторонней организацией на основании заключенного договора. Два раза в месяц специалисты этой организации проводят оценку заселенности тараканами, обрабатывают помещения (в том числе палаты) и устанавливают ловушки.

Елизавета также получила официальный ответ от регионального центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты заверили, что после получения жалобы выехали на место и провели энтомологическую оценку.

«Дезинсекционные мероприятия проводятся в плановом порядке, применяются ловушки и другие средства, разрешенные к применению в присутствии людей. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, текущая уборка проведена качественно», — к такому выводу пришли в центре гигиены и эпидемиологии.

По рекомендации санэпидемслужбы в больнице должны усилить контроль по проведению дезинсекционных мероприятий.

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