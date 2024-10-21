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Армения заявила об отсутствии планов присоединяться к БРИКС

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  • 21.10.2024, 19:21
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Армения заявила об отсутствии планов присоединяться к БРИКС

Накануне аналогичное решение приняли и в Казахстане.

Армения не планирует становиться членом БРИКС, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян. «Нет, нет, на данном этапе нет. Таких обсуждений нет», — сказал Григорян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает The Moscow Times.

Накануне аналогичное решение приняли и в Казахстане. 16 октября пресс-секретарь президента страны Берик Уали сообщил, что такие предложения поступали Касым-Жомарту Токаеву, однако «в настоящее время, и, вероятно, в ближайшем будущем» Астана воздержится от подачи заявки в БРИКС. Он отметил, что это связано с многоступенчатым процессом рассмотрения вопроса о членстве и другими аспектами, касающимися перспектив развития объединения. Токаев, по его словам, на данный момент отдает приоритет ООН «как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы».

На фоне отказа Казахстана Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из этой страны. Решение было мотивировано обеспечением фитосанитарной безопасности. Согласно заявлениям ведомства, с начала 2024 года было зафиксировано 215 случаев заражения казахстанской продукции карантинными объектами (насекомые, возбудители болезней или паразитические растения). Россельхознадзор отметил, что этот показатель в четыре раза превышает цифры за аналогичный период 2023 года.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Выступая в парламенте, он уточнил, что Ереван сделает это тогда, когда посчитает нужным. В феврале Пашинян уже говорил о заморозке членства Армении в организации, а в мае власти республики объявили о прекращении финансирования ОДКБ.

Также в июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере. Через месяц на территории Армении прошли учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных.

После этих событий в России выявили превышение допустимых уровней пестицидов и агрохимикатов в армянских фруктах, овощах и ягодах.

18 сентября Пашинян заявил, что ОДКБ «создает угрозы для Армении, ее суверенитета и государственности». Он добавил, что отношения с организацией близки к «точке невозврата», несмотря на то, что Ереван состоит в ОДКБ с момента ее основания в 1992 году.

В тот же день армянские правоохранительные органы задержали трех подозреваемых по делу о подготовке государственного переворота, еще четыре человека были объявлены в розыск. «Указанные лица по предварительному сговору с целью захвата власти в Армении, получая вознаграждение около 220 тыс. рублей в месяц, организовали трехмесячные сборы в России для ознакомления с новыми вооружениями и обучения навыкам его применения», — говорилось в сообщении СК республики.

Отношения между Арменией и Россией ухудшились после военного конфликта с Азербайджаном, когда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, однако организация, где ключевую роль играет РФ, ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и «соболезнованиями».

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