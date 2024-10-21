Tesla показала беспроводную зарядку электрокара Cybercab

Tesla показала беспроводную зарядку электрокара Cybercab2
- 21.10.2024, 19:51
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Видео.
Tesla опубликовала ролик, показывающий, как может выглядеть беспроводная зарядка электромобилей компании в будущем.
Когда на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск представил долгожданное электрическое роботакси Cybercab, он отметил, что авто не нужно будет подключать к сети, чтобы зарядить аккумулятор.
«Индукционная зарядка — это то, что мы также делаем, и что нам действительно давно пора сделать. Итак, роботакси не имеет розетки. Оно просто проходит через индуктивное зарядное устройство и заряжается», — сказал Маск во время презентации.
Никаких подробностей о том, как это будет работать или насколько Tesla продвинулась в разработке, представлено не было. Позже Tesla выпустила 14-секундное концептуальное видео на X, которое показало, как Cybercab будет выглядеть во время зарядки.
Robotaxi wireless charging— Tesla (@Tesla) October 18, 2024
No hands required pic.twitter.com/XL746DkGhb
Ожидается, что запуск самого двухместного роботакси Cybercab займет 2−3 года. Кроме него Tesla также презентовала микроавтобус Robovan.