Tesla показала беспроводную зарядку электрокара Cybercab 2 21.10.2024, 19:51

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Видео.

Tesla опубликовала ролик, показывающий, как может выглядеть беспроводная зарядка электромобилей компании в будущем.

Когда на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск представил долгожданное электрическое роботакси Cybercab, он отметил, что авто не нужно будет подключать к сети, чтобы зарядить аккумулятор.

«Индукционная зарядка — это то, что мы также делаем, и что нам действительно давно пора сделать. Итак, роботакси не имеет розетки. Оно просто проходит через индуктивное зарядное устройство и заряжается», — сказал Маск во время презентации.

Никаких подробностей о том, как это будет работать или насколько Tesla продвинулась в разработке, представлено не было. Позже Tesla выпустила 14-секундное концептуальное видео на X, которое показало, как Cybercab будет выглядеть во время зарядки.

Robotaxi wireless charging



No hands required pic.twitter.com/XL746DkGhb — Tesla (@Tesla) October 18, 2024

Ожидается, что запуск самого двухместного роботакси Cybercab займет 2−3 года. Кроме него Tesla также презентовала микроавтобус Robovan.

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