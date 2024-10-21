Метиса мопса и китайской хохлатой номинировали на собачий «Оскар» 21.10.2024, 20:04

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Ранее она завоевала звание «самой уродливой собаки Великобритании», а затем стала голливудской звездой.

Метиса мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги номинировали на премию Fido Award, которую называют собачьим аналогом «Оскара», сообщает Sky News.

По информации телеканала, конкуренция за награду (тисненый ошейник) будет жесткой.

Собаке пять лет. Сначала завоевала звание «самой уродливой собаки Великобритании», а затем стала голливудской звездой, сыграв Догпула — питомца Дэдпула в фильме «Дэдпул и Росомаха». Ее партнерами по съемочной площадке были Райан Рейнолдс и Хью Джекман.

Хозяйка Пегги Холли Миддлтон отмечала в интервью, что и «в самых смелых мечтах не могла представить, что когда‑либо что‑то подобное случится».

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