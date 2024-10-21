Легендарный «Сказочный замок» в парке Горького готовят к сносу

Легендарный «Сказочный замок» в парке Горького готовят к сносу1
- 21.10.2024, 20:22
Кафе проработало 17 лет.
Здание кафе «Сказочный замок» в парке Горького готовят к сносу. Начались подготовительные работы, пишет блогер и краевед Денис Блищ.
Строение, прописанное по улице Фрунзе, 2б, располагается на берегу пруда.
«Кафе входило в сеть одноименных пиццерий и проработало здесь 17 лет, но не пережило пандемию коронавируса», – написал блогер.
Центральный детский парк имени Горького в белорусской столице в скором времени реконструируют. Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.
Подготовительные мероприятия стартуют 7 октября, а реконструкция – до конца месяца.
Проектом предусмотрена замена инженерных сетей и частично освещения. Кроме того, установят однотипные торговые павильоны. Их внешний вид согласован с Министерством культуры и комитетом архитектуры Мингорисполкома, так как парк считается историко-культурной ценностью страны.
В частности, откроются дополнительные зоны отдыха и новая детская площадка.
Андрей Процук отметил, что обустроят и пустующую территорию: там поставят песочницу и игровое оборудование.
Закончить реконструкцию планируют до начала следующего сезона аттракционов. Обычно их запускают в конце апреля.
Если погода позволит, работы будут вестись и зимой.
Парк Горького в Минске основан в 1805 году первым губернатором города Корнеевым и первоначально назывался Губернаторским садом. Сегодня объект занимает площадь 28 га. Он является одним из крупнейших в стране.