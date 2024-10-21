Вышел перевод на белорусский язык известной книги «королевы детектива» Агаты Кристи

Вышел перевод на белорусский язык известной книги «королевы детектива» Агаты Кристи3
- 21.10.2024, 21:09
Знаменитый бельгийский детектив с усами заговорил на языке жителей Слуцка и Докшиц.
Одна из наиболее популярных книг «королевы детектива» Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» недавно вышла в переводе на беларусский язык, рассказали в издательстве «Логвінаў». Теперь знаменитый бельгийский детектив с усами заговорил на языке жителей Слуцка и Докшиц.
«Рэцэпт ідэальнага герметычнага дэтэктыва: некалькі дзён снегавой пасткі, вагон міжнароднага цягніка, труп у замкнёным знутры купэ, трынаццаць пасажыраў і адзін Эркюль Пуаро — змяшаць, прыправіць драбочкам Еўропы 30-х мінулага стагоддзя і падаваць у інтэр'еры ар-дэко.
Адна з найбольш папулярных кніг каралевы брытанскага дэтэктыва. Раман Агаты Крысці, што перажыў больш за дзясятак перавыданняў на мове арыгінала, а цяпер ёсць і ў нас — па-беларуску», — говорится в описании к изданию.