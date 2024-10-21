Минское «Динамо» сенсационно проиграло худшей команде КХЛ
- 21.10.2024, 22:07
Шайбу пропустили за 30 секунд до конца третьего периода в юбилейном матче главного тренера «зубров».
Хоккеисты минского «Динамо» неожиданно уступили «Барысу» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В первом периоде шайбу забросил Крис Тирни с передачи Диллона Дюбе и Вадима Мороза. Во втором периоде счет сравнял нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков.
В третьей двадцатиминутке за 30 секунд до сирены забросил Кирилл Панюков, установив окончательный счет 2:1 в пользу «Барыса».
Таким образом, у «зубров» 19 очков в Западной конференции и седьмое место после 16 матчей.
Главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов провел свой 900-й матч в рамках КХЛ.
Он является рекордсменом по данному показателю. Ближе всего к специалисту подошел экс-наставник сборной Беларуси Владимир Крикунов (722), а также Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).