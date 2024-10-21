Минское «Динамо» сенсационно проиграло худшей команде КХЛ 21.10.2024, 22:07

Шайбу пропустили за 30 секунд до конца третьего периода в юбилейном матче главного тренера «зубров».

Хоккеисты минского «Динамо» неожиданно уступили «Барысу» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первом периоде шайбу забросил Крис Тирни с передачи Диллона Дюбе и Вадима Мороза. Во втором периоде счет сравнял нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков.

В третьей двадцатиминутке за 30 секунд до сирены забросил Кирилл Панюков, установив окончательный счет 2:1 в пользу «Барыса».

Таким образом, у «зубров» 19 очков в Западной конференции и седьмое место после 16 матчей.

Главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов провел свой 900-й матч в рамках КХЛ.

Он является рекордсменом по данному показателю. Ближе всего к специалисту подошел экс-наставник сборной Беларуси Владимир Крикунов (722), а также Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com