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Минское «Динамо» сенсационно проиграло худшей команде КХЛ

  • 21.10.2024, 22:07
Минское «Динамо» сенсационно проиграло худшей команде КХЛ

Шайбу пропустили за 30 секунд до конца третьего периода в юбилейном матче главного тренера «зубров».

Хоккеисты минского «Динамо» неожиданно уступили «Барысу» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первом периоде шайбу забросил Крис Тирни с передачи Диллона Дюбе и Вадима Мороза. Во втором периоде счет сравнял нападающий «Барыса» Алихан Омирбеков.

В третьей двадцатиминутке за 30 секунд до сирены забросил Кирилл Панюков, установив окончательный счет 2:1 в пользу «Барыса».

Таким образом, у «зубров» 19 очков в Западной конференции и седьмое место после 16 матчей.

Главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов провел свой 900-й матч в рамках КХЛ.

Он является рекордсменом по данному показателю. Ближе всего к специалисту подошел экс-наставник сборной Беларуси Владимир Крикунов (722), а также Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).

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