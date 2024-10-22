Кремль обеспокоен 3 22.10.2024, 8:23

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Путин боится реакции Южной Кореи на отправку военных КНДР в Украину

На днях появилась информация, что в Россию были переброшены войска КНДР. Теперь Кремль опасается, что Южная Корея предоставит Украине военную помощь.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что Российская Федерация, судя по всему, изо всех сил старается снизить напряженность с Южной Кореей. Это произошло после того, как стали появлятся заслуживающие доверия сообщения об активизации сотрудничества Северной Кореи и России. В том числе, предупреждения южнокорейской и украинской разведок о том, что контингент северокорейских войск был развернут для обучения в РФ.

В частности, в связи с этими данными, южнокорейский МИД вызвал посла России в Южной Кореи Георгия Зиновьева. Однако посольство России в Южной Кореи ложно представило это событие как добровольную встречу, а не как дипломатический вызов. В ведомстве также заявили, что сотрудничество между РФ и КНДР «не направлено против интересов безопасности» Сеула.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи «не должно вызывать беспокойства» у других государств, и что информация о предполагаемом присутствии северокорейских войск в России может быть «противоречивой».

Вывод ISW

По мнению аналитиков, очевидное желание Кремля заверить Южную Корею, что ее сотрудничество с Северной Кореей не представляет угрозы для Сеула, говорит о том, что Кремль по-прежнему очень обеспокоен перспективой потенциального поворота Южной Кореи в сторону предоставления Украине необходимой военной поддержки. Также это указывает на беспокойство Кремля по поводу последствий ухудшения отношений с Сеулом для интересов безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ранее Россия пыталась добиться расположения Сеула, чтобы смягчить последствия своей растущей зависимости от Северной Кореи», - добавили в ISW.

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