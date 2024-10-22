Прибытие военных КНДР в Приморский край России показали на новом видео
- 22.10.2024, 13:34
Кадры сняты на территории военной части 44980.
В Сети появилось видео, которое, как утверждается, сделано в Приморском крае РФ и на нем присутствуют северокорейские солдаты.
Как сообщает Astra во вторник, 22 октября, издание геолоцировало видео, на котором, судя по утверждению его автора, зафиксировано прибытие солдат КНДР. Вероятно, видео снято на территории военной части 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка Приморского края.
Ось ще одне підтвердження присутності військових із КНДР у Приморському краї РФ.— NV (@tweetsNV) October 22, 2024
На кадрах — прибуття північнокорейських солдатів на військову базу. Очевидно, це військова частина у селі Сергіївка. pic.twitter.com/FUdxJAx7cm
«Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится», — цитирует Astra автора видео, который говорит на якутском языке.
Отмечается, что казарменный комплекс, который можно увидеть на видео, был открыт в июле 2022 года.