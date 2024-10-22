Поддерживающие Путина россияне массово захотели мира с Украиной 7 22.10.2024, 14:47

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И восстановления отношений с Западом.

Большинство россиян (61%), одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента, выступают за заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. Это показал опрос исследовательского проекта «Хроники», результаты которого публикует «Медуза».

Более того, 43% лояльных к Путину граждан заявляют о необходимости восстановить отношения со странами Запада, разорванные из-за вторжения в Украину. При этом мобилизацию мужчин для продолжения войны поддерживают лишь 25% тех, кто одобряет политику президента.

Также 83% из числа поддерживающих Путина заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило основные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах страны. Всего об одобрении деятельности Путина на посту президента сообщили 78% респондентов.

Среди тех, кто не поддерживает политику президента, сторонников мира с Украиной еще больше — 79%, а желающих восстановить отношения с Западом — 90%. Лишь 13% считают необходимым мобилизацию мужчин для участия в войне. При этом 92% высказались за то, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних проблемах России.

Опрос проводился по телефону среди населения старше 18 лет в период с 10 по 17 сентября. Всего было опрошено 800 человек.

В сентябре другой опрос проекта «Хроники» и исследовательской группы Extreme Scan показал, что почти половина (49%) россиян готовы поддержать вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижений целей так называемой СВО, о которых говорил Путин. Против этого высказались 33% респондента.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок.

В свою очередь, опрос «Левада-Центр» показал рост числа россиян, которые считают, что вторжение в Украину принесло больше вреда, чем пользы. В сентябре об этом заявили 47% опрошенных, тогда как в мае таких было 41%. Одновременно с 38 до 28% снизилось число тех, кто уверен, что начатая Путиным война принесла больше пользы.

За начало мирных переговоров в сентябре высказались 54% опрошенных. Это на 4% больше, чем было в августе — после вторжения украинской армии в Курскую область, но меньше, чем в июле (58%). Также с 41 до 39% снизилось количество сторонников продолжения боевых действий.

72% россиян сказали, что поддержат решение Путина прекратить войну. Однако если одним из условий будет возвращение Украине захваченных территорий, то с этим согласятся только 31% респондентов.

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