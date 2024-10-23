Reuters: КНДР отправила в Россию вдвое больше солдат 1 23.10.2024, 14:22

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Данные предоставила разведка Южной Кореи.

Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины, сообщили южнокорейские законодатели в среду, 23 октября, после брифинга представителей национальной разведки, пишет Reuters.

Указанная цифра вдвое превышает предыдущую оценку в 1500 отправленных в РФ северокорейских бойцов спецназа. Всего Пхеньян обещал предоставить стране-агрессору, по словам законодателей Южной Кореи, около 10 000 военнослужащих, развертывание которых, как ожидается, будет завершено к декабрю.

Член парламентского комитета по разведке Пак Сон Вон добавил, что сейчас войска КНДР рассредоточены по нескольким учебным полигонам в России и адаптируются к местным условиям.

Еще один депутат комитета Ли Сон Гвэн, ссылаясь на данные разведки, подтвердил, что Россия набрала «большое количество» переводчиков для северокорейских солдат, одновременно обучая их использованию военной техники, такой как беспилотники.

«Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные обладают прекрасными физическими данными и моральным духом, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки беспилотников. Поэтому, если их отправить на передовую, может быть много жертв», — добавил законодатель.

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