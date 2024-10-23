Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине до €35 млрд

Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине до €35 млрд1
- 23.10.2024, 19:49
Такое решение утвердил Совет ЕС.
Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС в Twitter и пресс-службу Белого дома.
«После успешного завершения письменной процедуры Совет принял сегодня пакет финансовой помощи Украине, включающий исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро», - сказано в сообщении председательства Венгрии.
В то же время в Белом доме заявили, что США планируют предоставить Украине кредит на 20 млрд долларов.