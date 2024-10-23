Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине до €35 млрд 1 23.10.2024, 19:49

Такое решение утвердил Совет ЕС.

Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС в Twitter и пресс-службу Белого дома.

«После успешного завершения письменной процедуры Совет принял сегодня пакет финансовой помощи Украине, включающий исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро», - сказано в сообщении председательства Венгрии.

В то же время в Белом доме заявили, что США планируют предоставить Украине кредит на 20 млрд долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com