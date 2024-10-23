закрыть
23 октября 2024, среда, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине до €35 млрд

1
  • 23.10.2024, 19:49
Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине до €35 млрд

Такое решение утвердил Совет ЕС.

Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на председательство Венгрии в Совете ЕС в Twitter и пресс-службу Белого дома.

«После успешного завершения письменной процедуры Совет принял сегодня пакет финансовой помощи Украине, включающий исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро», - сказано в сообщении председательства Венгрии.

В то же время в Белом доме заявили, что США планируют предоставить Украине кредит на 20 млрд долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов