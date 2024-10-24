закрыть
24 октября 2024, четверг, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китайский станок плюс белорусский подход: детали жуткой гибели рабочего на Добрушской фабрике

1
  • 24.10.2024, 8:57
  • 3,932
Китайский станок плюс белорусский подход: детали жуткой гибели рабочего на Добрушской фабрике

Халатность поражает.

Ранним утром 13 сентября 2021 года на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» случилась трагедия: один из рабочих попал в станок для резки бумаги и получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Под суд отдали мастера цеха — его признали виновным в нарушении правил охраны труда. СМИ тогда сообщали о приговоре, но подробности смертельного инцидента не раскрывались.

«Зеркало» нашло опубликованный приговор в банке судебных решений и узнало, что привело к трагедии с новым, современным и «умным» китайским станком.

Новое производство

Завод по производству мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике начали строить еще в 2012 году под китайский кредит. Запуск планировался через три года, но китайский генподрядчик сорвал все сроки из-за проблем с финансированием и замораживал строительство. Не открыли предприятие и в 2020-м — завод был готов на 90%, и завершать работу взялась австрийская компания Andritz.

В 2021 году картонный завод наконец заработал. На него возлагали много надежд, предприятие посещал Александр Лукашенко. Новые виды картона должны были развить производство упаковки в Беларуси и заработать валюту как экспортный товар. Но до сих пор, спустя более чем три года, завод так и не вышел на полную проектную мощность — несмотря на монопольное положение на рынке.

Хотя австрийцы перед запуском завода заменили некоторое оборудование, немалая часть машин, установленных китайскими рабочими, осталась на месте. Китайского происхождения был продольно-резательный станок (ПРС) в цеху картоноделательного производства (КДП). Именно он сыграет центральную роль в этой истории.

Среди работников, которые осваивали новую технику, был и опытный резчик бумаги Леонид (все имена в материале изменены). За его плечами было 18 лет работы на фабрике, он участвовал в пусконаладке оборудования и считался одним из лучших специалистов. Ответственный, трудолюбивый, пунктуальный, инициативный — все это про него. Никаких нарушений в работе мужчина не допускал.

Неисправность

Хотя продольно-резательный станок был новым и современным, он часто простаивал из-за мелких поломок — например, засорения трубопроводов. По словам кого-то из сотрудников, машина была загружена всего на 10%. Впрочем, похоже, когда станок был в состоянии работать, никто его не останавливал, несмотря на мелкие неисправности.

В сентябре 2021 года на ПРС сломалась защитная калитка — она отвалилась с петель. В итоге ее просто сняли и приставили к ограждению. Такие калитки нужны, чтобы не позволить машине выполнить какую-либо опасную операцию, пока в зоне рядом с оборудованием находится человек.

При этом кто-то заблокировал специальные датчики безопасности на закрытие и открытие, приклеив на них металлические шайбы — это создавало у автоматики иллюзию, что калитка закрыта, и позволяло станку работать. Вероятно, сами резчики сделали это еще даже до поломки калитки — просто чтобы не нужно было ее постоянно открывать и закрывать.

Последняя смена

Резчик Леонид работал в одну смену со старшим мастером цеха Павлом. Они были знакомы уже лет 13. Во время пятничной смены 10 сентября Павел видел, что калитка продольно-резательного станка сломана, и просил Леонида помочь ее починить, но там нужна была сварка. Мастер позвонил замначальника своего цеха КДП и попросил вызвать сварщика из другого цеха. «Хорошо», — ответил тот. Но так и не сделал этого, а станок продолжал работать, вопреки правилам.

Вечером Павел ушел домой. Следующие смены с калиткой тоже ничего не сделали: даже если бы этого хотели, сварщик в выходные не работал. В итоге ограждение осталось сломанным.

В воскресенье, 12 сентября, в 20.00 Леонид и Павел с коллегами заступили на очередную ночную смену, которая должна была закончиться в 8 утра. Мастер, по его словам, не обращал внимания на то, отремонтировали ли калитку ПРС: был сильно загружен другой работой, нужно было делать уборку в цеху. Тем более что в каждую смену должны были работать по два мастера, но из-за нехватки кадров трудился лишь один.

Так что продольно-резательный станок не останавливали, и рабочие усердно резали бумагу и картон. Леониду помогал ученик резчика Кирилл. Заправив бумагу в станок, он пошел поправлять полотно с обратной стороны и вдруг услышал крик контролерки. Поднятым приемным столом резчика Леонида прижало прямо к несущим валам станка.

Несовместимые с жизнью травмы

Около 5.00 жену Леонида разбудил звонок звонок контролерки из цеха мужа. Услышав, что того зажало в станке, Лариса тут же помчалась из общежития на фабрику. Прибежав в цех, она увидела окровавленного супруга в окружении медиков скорой помощи. Он был еще жив. Мастер смены Павел просил у женщины прощения за то, что «недосмотрел».

Травмы Леонида были ужасающими. У него были раздроблены кости таза, сломан позвоночник и размозжен спинной мозг, разорваны внутренние органы — мочевой пузырь, кишечник, подвздошные артерии и вены, половые органы. Начался отек мозга.

Мужчину доставили в реанимацию и более пяти часов боролись за его жизнь. Выйдя из операционного зала, врач сказал Ларисе: ваш муж проживет только до вечера. Мужчина протянул чуть дольше и умер в 6.30 утра. Но все это время был в коме — проститься с ним жене и детям не удалось.

Расследование трагедии

После гибели рабочего на фабрике начались проверки. Было установлено, что в целом станок в порядке — ни в программном обеспечении, ни в электрической части, ни в работе датчиков неполадок не нашли. А причиной происшествия была эксплуатация станка с заблокированными датчиками защитного ограждения и в дальнейшем с поломанной калиткой.

Из показаний свидетелей следовало, что о сломанной калитке знали многие работники и руководители — от мастеров до директора. Они ходили мимо станка и видели, что калитка просто приставлена рядом. Директор фабрики заметил это во время обхода и дал указание починить ее, но заниматься этим никто не спешил. Потом все кивали друг на друга и говорили, что не доходили руки: это ведь надо было оформлять заявку, чтобы вызвать сварщика из другого цеха… В итоге сделали лишь запись в журнале неисправностей, но станок продолжал работать, и никто не распорядился остановить опасное оборудование, пока его не починят.

Все начальники начиная с мастеров также уверяли, что они не знали о заблокированных датчиках безопасности и понятия не имели, кто и когда это сделал. Лишь некоторые рабочие подтвердили: мастерам было известно о ситуации с датчиками. Однако никто не видел в этом никакой проблемы — как и в сломанной калитке. И в целом начальству на проблемы со станком никто не жаловался.

Да и неясно было, с кого спрашивать: начальник цеха был в отпуске, его заменял заместитель, которого назначили недавно и даже не ознакомили с должностной инструкцией, потому что должность была свежесозданная и инструкции просто не существовало. Не был он ознакомлен и с обязанностями на период замены. Это не мешало ему ходить на директорские планерки, но работать, очевидно, мешало: мужчина потом уверял, что не придавал значения сломанной калитке из-за большой загрузки.

Более того, в ходе проверок выяснилось, что неисправность защитного ограждения станка была не единственной проблемой. ПРС вообще не был официально введен в эксплуатацию, хотя по факту работал уже несколько месяцев. Акт ввода в эксплуатацию составили уже после гибели рабочего. Почему этого не сделали раньше — не мог объяснить в суде даже главный механик, который отвечал за оборудование.

Характерно, что буквально назавтра после трагедии калитку все-таки отремонтировали, а с датчиков сняли блокировку. Позже в программу управления станком внесли изменения, усилив защитные функции.

Кто виноват

Специальная комиссия, расследовавшая инцидент на производстве, пришла к выводу, что он случился вследствие нарушения законодательства несколькими людьми:

начальник цеха КДП и первый заместитель директора фабрики не осуществляли контроль за безопасной эксплуатацией продольно-резательного станка, из-за чего его продолжали эксплуатировать с неисправным защитным ограждением;

заместитель директора фабрики по техническому развитию допустил ввод станка в эксплуатацию без проверки на соответствие требованиям по охране труда и без составления акта ввода в эксплуатацию (его после проверки даже привлекли к дисциплинарной ответственности, а также дали штраф в 20 базовых величин).

Однако основная вина была возложена на старшего мастера цеха КДП Павла, который был главным в ту ночную смену, — за то, что допустил работу станка с неисправностью и не следил за безопасной эксплуатацией оборудования. Это в его обязанности входило обеспечить текущий ремонт станка, чтобы на нем можно было работать. И он же отвечал за допуск людей к оборудованию.

Суд

В итоге уголовное дело было заведено только против Павла. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 306 УК — нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека. Следствие пришло к выводу, что он достоверно знал о поврежденной калитке и о заклеенных датчиках и не имел права допускать людей к работе на неисправном оборудовании, однако сделал это. Начальство давало ему поручение отремонтировать калитку, но, вопреки должностной инструкции, Павел не остановил станок для ремонта.

На суде он частично признал вину — согласился, что недосмотрел за техникой безопасности, но утверждал, что не знал о заблокированных датчиках и не имел умысла подвергать людей опасности. Адвокат даже просил заменить ему уголовное дело на административное со штрафом, так как это впервые совершенное менее тяжкое преступление и мужчина не представляет опасности для общества.

Однако суд счел эти доводы несостоятельными, так как нарушение техники безопасности и должностных обязанностей со стороны мастера было доказанным и несомненным.

Вдова погибшего не имела претензий к мастеру и просила не назначать ему реальное лишение свободы. Учли также то, что он является пострадавшим от аварии на ЧАЭС, у него маленький ребенок, отличные характеристики.

В итоге Павла приговорили к 3,5 года «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также ему запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет и взыскали с него 145 рублей процессуальных издержек.

Компенсация за смерть

Однако этим суд не кончился: жена погибшего, которая работала на этой же фабрике, подала гражданский иск против предприятия, потребовав компенсацию морального ущерба в размере 300 000 рублей.

Лариса объяснила, что Леонид был образцовым семьянином и прекрасным человеком, его смерть — страшная трагедия, которая разрушила ее жизнь и подорвала здоровье.

«Никто не мог предположить, что в самый обычный день, когда проводила мужа на работу, он не вернется домой и вся жизнь рухнет. Перед глазами стоят крики и стоны мужа после полученной травмы, трубки и медицинское оборудование на его теле в больнице», — говорила она.

Лариса с Леонидом строили планы на жизнь, хотели построить дом, в котором будут жить их дети и внуки. Теперь она осталась одна с малолетними сыном и дочерью в общежитии фабрики без надежды на собственное жилье.

«Без мужа я потеряла смысл жизни, хотя понимаю, что имею двоих детей, которых нужно растить, кормить, воспитывать и заниматься их развитием. Со смертью мужа мои надежды рухнули. Мне больно смотреть и осознавать, что дети остались без отца и никакая мать не сможет его заменить или восполнить его потерю», — говорилось в иске женщины.

Представители фабрики отказались признать иск. Они ссылались на то, что уже выплатили семье Леонида немало денег — все, что было положено по коллективному договору членов профсоюза:

жена, дочь и сын получили по 10 среднемесячных зарплат погибшего — по 12 927 рублей каждый;

жена получила единовременную материальную помощь — 1360 рублей;

ежемесячно до 16-летия детей предприятие будет платить ей по 3 базовые величины на каждого ребенка, если женщина снова не выйдет замуж;

жена и мать Леонида получили еще по 10 базовых величин (290 рублей) единовременной помощи в связи со смертью члена семьи;

фабрика выделила 5020 рублей на похороны рабочего (хотя больше половины им возместили по страховке).

Кроме того, представители фабрики уверяли, что никто не выгоняет Ларису из общежития и ей будет где жить — вот и новый договор найма с ней заключили. Предприятие уверяло, что всегда будет оказывать помощь семье погибшего работника.

Однако суд не счел все это основанием отказывать Ларисе в иске: выплаты по коллективному договору никак не исключают права женщины требовать возмещения морального вреда. А с жильем и вовсе ситуация вышла неудобной: общежитие Ларисе предоставили как работнице фабрики и только на время ее контракта — даже не предложили бессрочный договор найма.

В итоге суд признал требования женщины законными, однако завышенными. Фабрику обязали выплатить ей компенсацию в размере 100 000 рублей, дав на это срок в один месяц. Также с предприятия взыскали возмещение расходов потерпевшей на юриста в размере 470 рублей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов