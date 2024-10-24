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Фальстарт Путина

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  • Эль Мюрид
  • 24.10.2024, 9:31
  • 5,576
Фальстарт Путина

Суетливость российского руководства и его несолидность отметили все.

В общем, выясняется, что российская презентация членства Саудовской Аравии в БРИКС была сильно преждевременной и главное - сама Саудовская Аравия узнала, что она уже полноправный член БРИКС, практически из газет. Чему, наверное, была несколько удивлена.

Для чего это пускание пыли в глаза со стороны Кремля, в общем-то, понятно. Тогда организация будет казаться больше, а ее совокупная экономика - мощнее. Соответственно, российское участие в таком объединении выглядит более солидным. Но в данном случае Кремль сильно поспешил, что в любом случае выглядит по отношению к Саудовской Аравии некрасиво - в конце концов, она сама может сделать объявление без посредников. В итоге саудитам пришлось опровергать заявление Кремля, и вряд ли эта ситуация им сильно понравилась.

Из таких мелких нюансов и вырастает взаимное недоверие и раздражение друг другом. В общем-то это, конечно, вопрос МИДа и формально его недочет, но в данном случае сильно поспешило высшее руководство, так что именно в этом косяке МИД винить нет никакого смысла.

Суетливость российского руководства и его несолидность, безусловно, отметили все коллеги по объединению. И поставили очередную галочку в свои блокнотики.

*

Путин на саммите БРИКС заявил, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к вступлению в объединение было бы неправильно.

К кому именно он обращается с таким заявлением, неясно, однако само по себе оно говорит, что среди участников БРИКС есть страны, которые не хотят дальнейшего безудержного расширения его состава. И есть те, кто хотел бы набить в объединение как можно больше других участников.

Сам факт такого неявного пока спора говорит об одном: сами участники этого объединения не могут пока определиться - для чего оно вообще существует. И раз так, то не могут выработать критерии, которые бы ограничивали его состав теми, кто соответствует целям и задачам. Иначе говоря - целей и задач на сегодняшний день нет.

*

Россия предлагает открыть зерновую биржу БРИКС для формирования «справедливых и предсказуемых» ценовых индикаторов на это сырье, заявил президент Владимир Путин.

Предложение, интересное в первую очередь для России, так как она нуждается в площадке, на которой она сможет без опасений санкций реализовывать свое зерно. Причем не только членам БРИКС, а кто заплатит. Проще говоря, нужна «крыша». Если ваш ларек на рынке кошмарят рэкетиры, то хочешь не хочешь, но нужно искать эту самую крышу.

Юмор ситуации в том, что российская знать в своей бандитской юности была как раз «крышей» для разных коммерсантов и собирала дань с них. Теперь же под старость лет она сама стала такими «коммерсом», который ищут вариант, как бы не слишком много потерять.

И опять же - для остальных стран БРИКС это предложение гораздо менее привлекательно, так как основным игроком на этой бирже будет Россия, а с ней и так выстроены отношения на двусторонних основах, причем стесненное состояние России крайне выгодно покупателям, которые требуют огромные дисконты и получают их. Для чего им создавать биржу и улучшать условия для России в обмен на ухудшение своих, не совсем понятно.

Кроме того, снова возникает тот же вопрос. БРИКС - это пока бесструктурное образование. Создание банка БРИКС, теперь вот предложение по зерновой бирже - возникает вопрос о хоть какой-то исполнительной структуре, которая будет как-то от имени БРИКС и по его поручению осуществлять хоть какой-то оперативный надзор за деятельностью создаваемых органов. Но так как вопрос об этом даже не ставится, то по всей видимости, предложение Путина на данном этапе «зависнет» в воздухе как пожелание.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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